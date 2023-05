La 'pizza del año' se come en Barcelona y por menos de 13€.

El mundo de la pizza está de enhorabuena, y es que la tarde del pasado miércoles se publicó la lista anual de 50 Top Pizza Europa. Y la mejor pizzería de 2023 se encuentra entre nuestras fronteras, más concretamente en Barcelona.

Sartoria Panatieri, el local de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, además de convertirse en la pizzería mejor valorada de Europa este año, también ha conseguido otros dos galardones: el premio especial Pizza of the Year 2023 (Pizza del Año 2023) y el Green Oven, que distingue el compromiso del establecimiento con la sostenibilidad medioambiental.

El podio de este año lo completan, en el segundo puesto Bæst, la pizzería que el italiano Christian Puglisi tiene en Copenhague, y en el tercer lugar la pizzería de Londres 50 Kalò, de Ciro Salvo.

La pizza del año 2023

Sartoria Panatieri está de doble celebración, y es que además se coronase como la mejor pizzería de 2023 según 50 Top Pizza Europa, ha conseguido que una de sus elaboraciones sea considera 'la pizza del año 2023'.

"Nuestras pizzas se cocinan de manera artesanal respetando la verdadera tradición en horno de leña. La masa, hecha con harina ecológica local molida a piedra, la elaboramos y fermentamos durante mucho tiempo", aseguran desde este local donde utilizan productos frescos de temporada, orgánicos y de proximidad.

En el propio restaurante disponen de un pequeño cultivo donde producen algunos de los ingredientes que utilizan para sus platos. Aunque entre la generosa carta de Sartoria Panatieri podemos encontrar un sinfín de deliciosos platos, si hablamos de pizzas, no podemos dejar de posar los ojos sobre la número 1, la pizza con salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca, que efectivamente, se ha sido la galardonada con el premio especial 'Pizza of the Year 2023'.

Se trata de una pizza elaborada en el horno de leña (como todas las de este local) y que se finaliza con harina ecológica local. Tiene un precio de 12,90€ y bien merece una visita a la ciudad Condal. Y no lo decimos nosotros, lo dice el 50 Top Pizza Europa.

