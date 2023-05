El primer café de la mañana supone para muchos un ritual al que no están dispuestos a renunciar. Como mucho, a mejorar, por eso no es de extrañar que los modelos más revolucionarios del mercado estén dando tanto de qué hablar, como ocurre con las cafeteras superautomáticas que arrasan en Amazon con hasta 41.000 valoraciones. A esta gama pertenece, precisamente, el modelo más vendido de Amazon, la Philips Serie 3200, una máquina compacta de menos de 7 kilos y 15 bares para exprimir los mejores aroma y sabor que, además ahora, está de rebajas. Con un descuento del 34%, ahora puedes ahorrar 154 euros en su compra.

Datos estructurados producto Nombre: Cafetera superautomática Serie 3200 Descripción: Cafetera superautomática con espumador de leche clásico y pantalla táctil intuitiva desde la que preparar hasta cuatro variedades de café. Es de color negro y con detalles metalizados. Marca: Philips Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 295.87 Imagen:

Más de 6.400 usuarios han dejado sus valoraciones en esta cafetera superautomática que, a fecha de la redacción de esta noticia, es la más vendida de Amazon, tal y como apunta el ecommerce. Una propuesta que tiene una nota media de 4,3 sobre cinco estrellas doradas fruto de que el 73% de los clientes que ya la disfrutan le hayan dado la puntuación máxima. De hecho, gracias a sus valoraciones podemos extraer algunos de los pros y contras más interesantes de cara a hacer esta inversión, ya que, si bien es cierto que ahora te ahorras algo más de 154 euros en la compra, su precio roza los 300.

Pros y contras de la cafetera Philips Serie 3200

Según uno de los usuarios que han comentado en la web de Amazon, Felipe, la cafetera superautomática de Philips es ideal para aquellos que vienen de modelos más sencillos. Asegura que visualmente es muy elegante, y que es "funcionalmente capaz", ya que tiene "múltiples posibilidades o combinaciones de características" para que puedes el cliente pueda preparar el café que más le guste. No obstante, destaca que "viene con una configuración predefinida bastante acertada para lo que están acostumbrado a tomar café de capsula". También deja constancia de los contras que ofrece este modelo, empezando por el filtro de recambio, que, aunque dura mucho tiempo, opina que "no es muy barato" y siguiendo por el gasto en agua: "No es nada del otro mundo, pero, si comparamos con una cafetera manual o de las de cápsulas más antiguas, utiliza más cantidad en el proceso de auto-limpieza cuando se apaga la máquina".

Otro usuario, I. F., explica que, aunque al principio era escéptico con el precio de la compra, está, "de momento, totalmente encantado y enamorado de ella". Destaca que la primera ventaja de comprarla es que es, verdaderamente, automática: "Solo tienes que asegurarte de tener café, leche y agua en los depósitos, pulsar los botones y esperar a que se haga la bebida". Aunque también está conforme con la velocidad a la que calienta el agua para disfrutar de la bebida en un minuto, la suficiencia de sus 15 bares y el buen pensamiento del molinillo de cerámica que permite "hasta 12 niveles de molienda: cuanto más bajo, más fino el café y más intenso". Respecto a los contras, desvela el recibo de instrucciones solo en inglés y alemán (aunque puntualiza que no son muy necesarias), un consumo de agua mayor que otros modelos y que no queda muy claro cómo echar el café en grano o qué cantidad para poder cerrar con la tapa hermética sin pasarse. No obstante, concluye con una recomendación de compra "incluso aunque parezca un precio desorbitado o caro".

