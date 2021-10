Blancos nos quedamos cada vez que descubrimos una utilidad oculta de cualquiera de los utensilios que nos rodean en el día a día. Nos encanta tener la cocina bien completa de todo tipo de artilugios -muchos de ellos que utilizamos de Pascuas a Ramos- que muchas veces no tenemos muy claro para qué se utilizan.

Seguro que en más de una ocasión has leído algún artículo sobre algo que tenías en casa -y no solo en la cocina- y has descubierto una nueva manera de utilizarlo. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido con la tabla de cortar que todos tenemos en la cocina? Pues atento.

En un armario, colocada contra la pared o incluso colgada del agujero, no existe cocina que se precie sin una buena tabla de cortar. Ya sea de madera o de plástico, la mayoría de las tablas de cocina que nos encontramos en las secciones de menaje de cualquier tienda suelen tener un agujero en uno de los extremos.

Ni para colgar ni para agarrar

En las tablas de cocina, como en el resto de cosas de la vida, existen modas. Si compras hoy en día una tabla de cocina, seguramente encuentras las típicas con un ajero, pero si tienes por casa alguna de hace unos años, es muy probable que lo que tenga sea un mango para agarrar.

Tabla de cocina Pexels

Si bien es verdad que las tablas de cortar con un agujero son más ergonómicas a la hora de agarrarlas y guardarlas -ya que se pueden colgar-, el diario Edmonton Journal nos ha descubierto cuál es la verdadera utilidad de este diseño.

Cómo conseguir reducir el desperdicio de alimentos

Te ha pasado alguna vez que has picado alguna verdura en la tabla y cuando has ido a echar los trocitos a un recipiente se te ha caído la mitad fuera. Y no es una pregunta, es una afirmación. Te ha pasado.

You’re using a cutting board incorrectly. Reader, the hole has a purpose. https://t.co/koa4hliP7J pic.twitter.com/oJoTBxjR2u — Edmonton Journal (@edmontonjournal) March 26, 2019

¿Se te había ocurrido utilizar el agujero de la tabla para dejar que se cuelen por ahí los pedazos de lo que sea que hayamos cortado y así evitar que se desparramen por la encimera o se caigan al suelo y tengamos que tirarlos? Pues menos mal que hay gente a la que sí se le ha ocurrido y ha compartido la idea.

No sabemos si esta era la finalidad real del agujero de la tabla de cortar, pero lo que sí tenemos claro es que es truco muy útil para aportar nuestro granito de arena contra el desperdicio de alimentos.