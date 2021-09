Seguramente en más de una ocasión habrás caído en la cuenta de las líneas de los vasitos de plástico, y es posible que también te hayas entretenido haciendo ruiditos pasando las uñas o algún cubierto por encima de ellas. Sí, cosas de la infancia. ¿Son mero adorno o realmente estas líneas tienen un uso?

Blancos por dentro rojos por fuera. Los típicos vasos de festivales, conciertos y fiestas callejeras que tanto echamos de menos y que precisamente, zumo de futas no suelen albergar en su interior.

Estos vasos, conocidos como vasos Solo están mejor pensados de lo que creemos. ¿Son medidas las marcas que hacen las líneas? Ni confirmamos ni desmentimos. Pero, ¿medidas de qué?

Lo que la gente cree

No es un secreto que las líneas de los vasos de plástico sirven para calcular medidas a ojo sin necesidad de un vaso medidor, que claro, las circunstancias en las que utilizamos estos recipientes no suelen ser las más óptimas para ponernos exquisitos.

A pesar de no estar acostumbrados a mediar las cantidades de líquido en onzas sino en mililitros, las líneas están creadas en onzas exactas. Mientras que la línea más baja señaliza una onza que es la cantidad perfecta de licor para un combinado, la siguiente mide cinco onzas, que es la medida perfecta del vino. Por su parte la línea superior son 12 onzas, que es la medida perfecta para echar cerveza en estos vasos.

Vino, cerveza y copas. Teniendo en cuenta que son "vasos de cumpleaños" tiene sentido, ¿verdad? Pues efectivamente puedes guiarte por estas líneas para calcular las medidas anteriores. Pero para más cosas también.

Vasos de plástico Pexels

Para lo que realmente sirven

A pesar de que son medidas muy acertadas, Solo, la empresa fabricante de estos vasos de plástico ha desmentido que fuesen estas las intenciones reales con las que se han creado las rayitas de sus vasos.

Una onza, cinco onzas y 12 onzas, sí, pero no de alcohol. La compañía ha compartido otros usos de estas medidas además de la fiesta, y es que los vasos de plástico, aunque no lo creamos, no son solo para celebrar.

Según el fabricante, la medida de una onza es la perfecta para calcular el enjuague bucal o el sirope de chocolate para hacer leche chocolatada, la medida de cinco onzas ideal para servir los cereales antes de la leche o para calcular la cantidad de zumo que bebe un niño al día, mientras que, si echamos una onza de granadina y cinco de sprite mas hielo podemos conseguir un delicioso cóctel Shirley Temple. Ahora sí se nos abre un abanico de posibilidades con estos vasos.