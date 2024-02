La OCU desvela cuál es la mejor caja de bombones del súper para celebrar el Día de San Valentín

Llega el 14 de febrero, una fecha marcada en el calendario de España como el Día de San Valentín y, claro está, las cajas de bombones son los grandes protagonistas a la hora de hacerle un regalo al otro. No siempre se tiene tiempo para ir a una bombonería, por lo que algunas personas optan por el supermercado.

Es por ello por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios hace una selección de hasta once bombones muy populares en las grandes superficies de alimentación de nuestro parís. Y he aquí la gran incógnita: ¿cuál es el mejor? A todo ello se le suman grandes diferencias, no solo en la calidad, sino también en el precio, su etiquetado y composición.

Para ello suman la ayuda de un panel de maestros pasteleros, los cuales también han examinado el sabor, olor y textura de los productos. Ahora bien, en cualquier caso, la OCU recalca que la mayoría de dulces contienen mucha grasa y azúcar, además de una elevada densidad energética. En cualquier caso, "esto no significa que no podamos degustar un bombón de vez en cuando, simplemente que lo comamos con moderación", aclaran.

Ferrero Rocher, el rey de los bombones



Según la organización, para saber que estamos frente un buen bombón, éste debe presentar un color brillante, una superficie lisa con ausencia de puntos blancos que reflejen la cristalización de la grasa, un relleno que cuente con una fina capa de chocolate que lo recubra y, si no lo tiene, que el dulce se funda en la boca lo antes posible y libere el relleno. Por último, se debe apreciar el sabor a cacao, explican.

Una vez dicho esto, ras tener en cuenta estos aspectos, la organización ha concluido que Ferrero Rocher, con un precio de venta de 5,89 euros por cada 200 gramos, es el bombón que más puntuación ha obtenido en el estudio. "Destaca por su sabor equilibrado y una buena textura", señalan.

Le sigue de cerca otro bombón italiano, Pocket Coffee espresso, relleno con una fina capa de chocolate negro y un interior de cremoso café azucarado "que se caracteriza por la potencia de sabor y su cuidada capa de chocolate exterior", apuntan. Cuesta alrededor de 4,89 euros por cada 225 gramos. Le sigue, en tercer lugar, el también Ferrero Mon Cheri.

No obstante, justo en el puesto contrario, valorado como el peor de esta clasificación, está la Caja Roja de Nestlé con una puntuación de 41 sobre 100. Su aporte calórico es de 50 kcal por bombón y tienen un precio de 11,99 €/250 g. Se trata de un surtido variado, con combinación de crujiente y cremosidad y de chocolate suave.

Asimismo, entre los que menos calorías aportan destacan Milka Praliné, After Eight y Mon Chéri, que no llegan a las 50 kcal por bombón.

Cómo preparar en casa bombones de Kinder



A pesar de ser bombero de oficio, Roberto Bosquet (más conocido como Chef Bosquet) es un apasionado de la gastronomía y a través de sus cuentas de redes sociales nos regala infinitas recetas deliciosas y muy fáciles de preparar. Un ejemplo son estos bombones de Kinder, una receta sencilla y muy fácil de preparar para convertirte en el perfecto anfitrión.

¿Qué ingredientes se necesitan?

80g dátiles

100g leche caliente

80g leche en polvo

100g manteca de avellana

Vainilla

Cómo se prepara este dulce paso a paso

Tritura todos los ingredientes.

Pasa a un tupper y congela al menos 4 horas aunque mejor de un día para otro.

Haz bolas como ves en la imagen, sumerge en chocolate y deja que cuajen.

