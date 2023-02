Ni nachos ni totopos, así es como se llama realmente este plato de origen mexicano

¡Cómo nos gusta la cocina tex-mex! Burritos, alamabres, fajitas, quesadillas, nachos... Se podría decir que cuando acudimos a un restaurante especializado en estos platos decimos que "vamos a un mexicano", aunque en ocasiones los platos que nos sirven de México solo tienen el origen.

Sin ninguna duda los nachos son el entrante perfecto cuando de dipear se trata, y es que nos encantan estos pequeños triángulos de maíz con sus frijoles, crema agria, queso fundido, guacamole... pero, ¿realmente son mexicanos y se llaman 'nachos'?

"En España tenemos muy incorporado lo de los nachos, que son estos triangulitos de maíz, pero en México no le llamamos nachos, es como una aberración. Es un producto yankee que se ha extendido tanto que para nosotros, no es una ofensa pero no nos gusta la palabra: son totopos", explica Rodrigo Espinosa, propietario de Benditos Sueños, la primera chilaquería en Europa.

Chilaquiles, los auténticos "nachos" mexicanos

Lo primero que tenemos que tener cuenta, que habitualmente también confundimos, es que, en cualquier caso, los nachos serían el plato final y no el ingrediente. Los totopos son los típicos triángulos de maíz que suponen el producto principal, mientras que los nachos son el plato clásico de la cocina tex-mex que se sirve con queso, frijoles, guacamole y pico de gallo, aunque antes de los nachos, ya existían los chilaquiles.

Aunque los nachos -de la cocina tex-mex- y los chilaquiles -de la cocina mexicana- son platos de lo más parecidos, sí tienen diferencias, especialmente en el proceso de elaboración, siendo los chilaquiles mucho más artesanos.

Mientras que los nachos normalmente se sirve con salsa de queso, salsa agria y guacamole, además de algún topping de proteína y vegetal, los chilaquiles se suelen presentar con salsa de tomate natural. En cuanto a los chilaquiles, los totopos que se suelen utilizar son caseros, fritos en el momento.

Aunque actualmente se pueden comer a cualquier hora del día, los chilaquiles en su origen se comían en el desayuno típico mexicano, además de los días de resaca. Porque resucitan a un muerto.

