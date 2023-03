El mate, una bebida entre Argentina y Uruguay con infinitas propiedades: "Es un 90% más antioxidante que el té verde"

Se podría decir el mate es una auténtica seña de identidad, y es que si ves a alguien con su termo bebiendo la infusión de esta yerba, puedes apostar sin miedo a equivocarte que, o bien es argentino, o bien es uruguayo.

Tanto argentinos como uruguayos se quieren atribuir la autoría de esta bebida que es una auténtica religión en ambos países de América Latina, aunque lo cierto es que es de todos y de ninguno: "Te diría que el mate no es de ningún lugar, porque realmente en toda esa zona se consumía el mate. Ahora como que se disputa el origen, pero la realidad es que es de toda Latinoamérica. Ni solamente argentino ni solamente uruguayo", aseguran desde La Boutique del Mate, una tienda ubicada en Valencia que es un auténtico templo de peregrinaje para los amantes de esta bebida.

"La planta de la yerba mate proviene solamente de algunas regiones. Han intentado plantarla aquí en Europa, pero no es posible. Solamente se encuentra en el sur de Brasil, de Paraguay, y del norte de Argentina, especialmente de dos provincias: de Misiones y de Corrientes", confiesan desde esta tienda especializada en mate.

Por su parte, la periodista uruguaya Pía Mesa Tellagorry, quien asegura que "toma mate de una forma que excede los límites uruguayos", confiesa que, aunque le gustaría poder decir que el mate es uruguayo, no lo es: "Me encantaría decirte que es uruguayo, pero lamentablemente tengo que decir que no, que es paraguayo. La mayoría de los investigadores coinciden en que los primeros hallazgos del árbol de la yerba mate están en Paraguay y que desde ahí se extiende a Uruguay y a Argentina".

Una bebida compuesta de cuatro componentes

Aunque todos tenemos cerca algún argentino o uruguayo que lleva el termo debajo del brazo y una mano ocupada todo el día por el mate, es probable que, ni te hayas atrevido a probarlo, ni sepa siquiera de qué se compone esta bebida.

Para hacer el mate se recoge la planta, tiene un proceso de secado especial, y luego pasa a la molienda. "El resultado final tiene cuatro componentes: hay con y sin tallo, dos tipos de hoja, la molienda, que puede ser más o menos fina, y luego hay un polvo de la yerba mate, que suele ser verde, pero tiene que ser un contenido equilibrado, cuando menos polvo tenga mejor. Como particularidad, las moliendas uruguayas no suelen llevar tallo", aseguran desde La Boutique del Mate.

A la hora de consumir esta yerba, "se infusiona en un vaso de mate, se mete la bombilla, que es la pajita con el filtro, y se pone agua entre 75º y 85ºC. La bombilla tiene el filtro para que no se cuele la hierba", aseguran desde este comercio especializado.

Por su parte, la periodista uruguaya asegura que lo primero que necesitamos es un termo que soporte agua a elevadas temperaturas. "Utilizamos una bombilla, que suele ser de oro, de acero, de plata, eso ya depende, y también necesitamos el mate, que es el recipiente. Los mates más utilizados son los de calabaza, aunque también hay de madera y en los últimos tiempos se ha extendido mucho el uso del mate de metal, de vidrio, de silicona o de cerámica, sobre todo porque no son tan amargos para quienes sufren de problemas gastrointestinales o ardor estomacal, que utilizan este tipo de mates para que no les duela la panza al ser amargo".

"Se hierve el agua, se pone en el recipiente, añadimos la yerba y un chorrito de agua fría o agua tibia. Se espera un poquito para que el mate se hinche con el agua, que se demora unos minutos, y después se le echa otro chorrito de agua caliente. Ahí pinchamos la bombilla y luego con el termo vamos sirviendo y vamos tomando", describe el proceso Pía Mesa.

A qué sabe el mate

"El sabor de por sí es un sabor amargo. Es un sabor herbáceo, muy característico, no se puede describir, pero dependiendo del tipo de variedad que elijas puede sentirse más intenso y ahumado o un ahumado bastante más suave con notas amarillas o dulces", aseguran desde La Boutique del Mate.

Aunque es una bebida especialmente amarga -y esta es su magia para quienes aman tomar mate-, también podemos añadir saborizantes que consiguen darle otros matices, ya sean dulces, ya sean más intensos, más cítricos…

"Estos saborizantes se venden por separado de la yerba mate, y cuando uno agrega la yerba, luego agrega una cucharadita de estos sabores. Ahí se integra todo, se mezcla, se coloca la bombilla y se añade al agua", aseguran desde esta tienda especializada donde podemos encontrar diferentes sabores para añadir a la infusión de yerba mate.

Cómo diferenciar un buen mate

Como cualquier otra bebida, en la experiencia del mate entran en juego matices visuales, olfativos y gustativos. Y es en todos ellos donde se encuentra la diferencia entre un mate u otro.

Desde La Boutique del Mate aseguran que "hay muchas cosas que descubrir de la parte visual o de la parte olfativa, pero principalmente vamos a buscar yerba mate que no tenga defectos. Una yerba mate que en vez del tallo tenga astillas es una yerba mate que tiene defectos; una yerba mate donde predominen colores oscuros como quemados o colores marrones también sería un defecto porque debe tirar a un verde seco o a un verde oliva, y el polvo, en lo visual, tiene que ser verde, en un contenido equilibrado. No tiene que ser amarillo ni marrón, no sería saludable".

"En cuanto al sabor, tiene un sabor muy característico, que suele ser herbáceo, tiene diferentes intensidades, y un defecto sería que tuviese tanto el olor como el sabor matices a quemado, o aroma salino, a maíz… tiene un olor a hierba muy característico", confiesan desde la tienda, donde aseguran que "cuando todos los factores que entran en juego en la vista, el olor y el sabor son correctos, quiere decir que tenemos una yerba mate de calidad".

Energizante, antioxidante y digestivo

El mate, o lo amas, o lo odias, aunque además de por su sabor, los infinitos beneficios para la salud que tiene esta infusión de yerbas es un incentivo que no podemos pasar por alto.

"El consumo en exceso no es recomendable. La dosis diaria recomendada por persona es de un litro al día", aseguran desde La Boutique del Mate, donde apuntan que "principalmente, el mayor beneficio de la yerba mate es la energía. Siempre decimos que nos aporta energía de manera natural. Por eso verás que muchos deportistas dos horas o una hora antes del partido suelen consumir mate porque te aporta energía, pero también por la recuperación natural".

A diferencia del café, que te aporta un pico de energía que al rato va en descenso, "la yerba mate es una meseta de energía. Se va bebiendo poco a poco y además de la cafeína tiene teolína, que tiene un efecto relajante. Aporta energía, pero aguanta el efecto", aseguran desde esta tienda especializada.

"Es un 90% más antioxidante que el té verde, hay muchos cosméticos que se elaboran a partir de yerba mate, especialmente en Francia. Ayuda a la recuperación natural, a regular el colesterol malo, ayuda a todos los procesos de la digestión, ayuda a mantenerte enfocado trabajando o en los estudios… últimamente hay muchos estudios de todos sus efectos y se ha relacionado con mejoras en el alzhéimer, en el cáncer de próstata…", enumeran sus infinitos beneficios.

Además, se trata de una bebida con un increíble poder saciante: "Hay mucha gente que le gusta el tema del ayuno intermitente, ya que tiene un gran poder saciante".

La uruguaya Pía Mesa coincide en las propiedades antioxidantes y estimulantes de esta bebida, y añade que "aumenta la capacidad de concentración, mejora la resistencia a la fatiga física y mental. También funciona como diurético y laxante suave, así que las personas que tiene problemas para ir al baño toman un mate bien amargo y ayuda a movilizar el intestino. También es fuente de minerales y vitaminas como potasio, sodio, magnesio". Y es que, dicho esto, no encontramos ningún motivo para no lanzarnos a los brazos de esta bebida que, aunque cuyo origen está en Latinoamérica, ha conseguido conquistar al mundo entero.

