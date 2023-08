Maridajes rompedores para disfrutar al máximo de la comida este verano

Elegir el vino o la copa que va a acompañar a nuestra receta veraniega favorita no es tarea fácil. Existen multitud de tópicos, y de maridajes aburridos, que ya no nos convencen si lo que buscamos es sorprender al paladar. Lejos de ser meros compañeros de mesa, los caldos que elijamos podrán ser capaces (o no, en el peor de los casos) de realzar el sabor de la comida, y elevar la experiencia hasta una nueva dimensión gastronómica. Más teniendo en cuenta la calidad que hay en España.

Para descubrir las tendencias menos convencionales en lo que a maridajes se refiere, 20minutos ha consultado a los mejores expertos, que nos proponen unas mezclas sorprendentes y exclusivas para aprovechar los días de vacaciones y disfrutar al máximo de los ratitos en la mesa. Reuniones en familia, con amigos, disfrutando de cada instante y de los platos más interesantes de nuestra gastronomía... bien merecen que nos detengamos unos minutos para decidir con qué bebida vamos a presentarlos o queremos disfrutarlos.

Verduras y pescados con Dominio Basconcillos

Carmen Basconcillos, dueña de la bodega Dominio Basconcillos, nos propone algunos de sus mejores caldos para maridar este verano. Los vinos de esta bodega se caracterizan por ser equilibrados, intensos pero sutiles, armoniosos, sin aristas. Vinos con la acidez justa que generan en boca una sensación fresca en la que la cavidad bucal queda preparada para el siguiente sorbo, limpia, ideal para acompañar comidas ligeras como son las típicas del verano.

Perfecto para acompañar un rape a la naranja, congrio, bacalao, rodaballo e, incluso, pulpo, es su Finca de Altura 2021. Se trata de un vino muy frutal, fresco y con especiados dulces que serán el partner ideal para este tipo de pescados.

Ensalada de verduras a la parrilla con burrata. Amore Ristorante

Si nuestro plato estrella es el atún rojo o cualquier pescado azul, Viña Magna Crianza 2020 será capaz de crear una armonía espectacular con sensaciones táctiles creadas en boca que nos sorprenderán, y para bien. Para las parrilladas de verduras, tan veraniegas, nos proponen este mismo Crianza.

Y como una buena mesa compartida no puede finalizar sin un postre, en el caso de que sean frutas de temporada, podemos volver a recurrir a Finca de Altura 2021 de Dominio Basconcillos. Si nos decantamos por el chocolate negro, intensificará aún más esas notas terciarias del Viña Magna Crianza 2020.

'Amigos' de los arroces

Desde Bodeboca.com, plataforma de venta de vino online, plantean algunas combinaciones nunca vistas para los platos más típicos de la gastronomía estival.

Cada tipo de arroz tiene un compañero perfecto con el que maridar. iStockphoto

En la costa de Levante lo saben bien, y aunque siempre es buen momento para tomar un arroz, hacerlo junto al mar en verano es una experiencia casi religiosa que sólo puede mejorar con un correcto maridaje. En este caso, Bodeboca propone un arroz a banda de esos de “cuchará y paso atrás” con Safrà 2021, un tinto con alma de blanco de la bodega valenciana Celler del Roure, expertos en hacer perfiles frescos y ligeros, que con un toque de cubitera pueden hacernos tocar el cielo.

El arroz es uno de los platos estrella del periodo vacacional, perfecto para degustar con tinto

Getty Images

Los Peros, el proyecto de Ca'Di Mat en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, es un vino fresco y ligero, con la acidez perfecta y un cierto carácter mineral que funciona perfectamente con la receta alicantina del arroz del señorito o senyoret. Otra manera de cocinar el arroz, con otra opción de maridaje increíble.

Merluza, almejas y sardinas

En el norte, donde son maestros domando el fuego para asar el pescado, se pueden cocinar auténticas joyas dentro de los clásicos cestos de acero, como el cogote de merluza, un corte que lo tiene todo. Esta pieza noble se lleva de maravilla con Viuras como la de Badiola Las Parcelas 2019, procedentes de viñas viejas en pequeñas parcelas, que dan como resultado un vino con delicadeza aromática y un marcado carácter mineral.

Otro manjar para dejarse llevar con los ciclo sentidos en la mesa, y uno de los preferidos por los españoles, son las almejas a la marinera. Una vez que se empieza, es difícil parar. Para acompañarlas, nada mejor que tener las manos ocupadas con un gran albariño que le aporte frescura y cierto carácter cítrico, como por ejemplo Don Álvaro de Bazán, que además presenta la particularidad de reposar durante unos 2 años sobre lías. Gracias a esta circunstancia se muestra complejo, largo y con volumen.

Los espetos sin típicos de Málaga, pero se consumen en todo el territorio español EUROPA PRESS/ARCHIVO

Con permiso de las almejas, las sardinas son un pescado azul que adquiere su estado óptimo en los meses sin ‘r’, con una perfecta infiltración de grasa que hace que, si se prepara con mimo, cada bocado sea jugoso y sublime. Para acompañarlo, la propuesta de Bodeboca es La Raspa 2021, un coupage de la Axarquía malagueña perfecto para limpiar sabores tan intensos. Se trata de un blanco seco muy fragante que, gracias a la facilidad con la que se bebe y a su diseño, promete convertirse en toda una revelación estival.

Para los amantes de la caldereta

La caldereta de langosta es una receta típica de Menorca en la que cada cucharada es exuberante. Un plato singular, a menudo reservado para las ocasiones especiales y toda una fiesta de sabores para la que hacen falta buenas burbujas que limpien con cada sorbo el paladar.

Bodeboca apuesta en este caso por burbujas patrias con clase, como las de Torelló Finca Can Martí Brut 2018, un espumoso con el sello Corpinnat, elaborado con Chardonnay, Macabeo, Xarel·lo y Parellada de viñedos propios situados en la finca de Can Martí. Un vino expresivo, complejo, persistente y muy gastronómico.

La ensaladilla rusa, top de verano

En esta ocasión, el club Vinoselección nos invita a probar uno de los platos más solicitados en verano, la ensaladilla rusa, con un José Pariente 2022.

El verdejo joven es el eje central de la bodega José Pariente, y cada añada se coloca entre los mejores de la D.O. Rueda. La nueva añada presenta aromas destacados de fruta fresca (especialmente cítricos) y balsámicos (anisados y mentolados). Está diseñado con viñas plantadas entre 1962 y 1991 propiedad de la bodega y con viñedos viejos de pequeños viticultores, y busca reflejar la identidad de la región y sus diferentes suelos.

¡Marchando un salpicón!

Para finalizar, y teniendo en cuenta que el salpicón de mariscos es otro de los favoritos de nuestros paladares cuando estamos de vacaciones, tranquilos, disfrutando de momentos de calidad con familia o amigos, aportamos la propuesta del club Vinoselección.

Salpicón de mariscos, ideal con albariño. YOUTUBE / COCINA CON CARMEN

El matrimonio perfecto de un salpicón de marisco de calidad es Galicia en estado puro: un Armenteira 2022. Se trata de la nueva marca de Lagar de Cervera, una partida especial de albariños embotellada en exclusiva para Vinoselección. Armenteira cuenta con la garantía de calidad de uno de los grupos bodegueros más prestigiosos del país: La Rioja Alta S.A.

Sí, el helado también se puede (y se debe) maridar

Imagina: una bola de helado casero de queso mascarpone infusionado con palomitas, y otra de granizado de limón de Sicilia, con una copa de vino Bulla. Desde el restaurante del grupo Big Mamma 'Villa Capri' ofrecen un servicio de lo más original, los 'Fun-Ñam Wednesday' (26 julio/ 30 agosto/ 27 septiembre). Se trata de un pop up efímero divertido y nada convencional con el que maridar el famoso gelato italiano artesanal.

Desde Villa Capri nos proponen gelato artesanal de mascarpone con blanco espumoso Bulla. VC.

Por lo que respecta al vino con el que nos proponen acompañar el postre por excelencia del verano, Bulla, "es un blanco espumoso directo y fresco que se elabora por el método ancestral -lo que significa que termina su fermentación en la botella- a partir de uvas de viñas viejas en cultivo ecológico de secano de las variedades tardana y macabeo".

La Caníbal realiza este vino en colaboración con Bodegas Gratias, un proyecto “artesanal, familiar y sostenible de recuperación de variedades autóctonas” en Casas Ibáñez, en la Manchuela, una comarca en la que la meseta castellana se asoma al Mediterráneo. Es muy auténtico y tiene 12% de alcohol y prácticamente nada de azúcar. Su burbuja crujiente lo hace muy “maridable” con la cocina y muy disfrutable como bebida para compartir.

