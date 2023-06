Curiosidades que no sabes sobre tu freidora de aire y ninguna es cocinar

Parece magia, pero no lo es. El secreto de las conocidas como freidoras de aire reside en su innovadora tecnología que permite cocinar comida baja en grasa gracias a que no es necesario añadir aceite en su interior, lo que sirve para llevar una dieta saludable. Este aparato llegó a nuestra vida para quedarse en 2010, procedente de Estados Unidos.

Fue solo cinco años después cuando Airfryer se convirtió en la marca número uno en todo el mundo y, claro está, también en España. Este electrodoméstico no deja de ser un horno en un revolucionario tamaño reducido, ideal para colocarlo en cualquier parte de la cocina, que prepara los alimentos mediante la circulación de aire caliente, con la ventaja de que la comida está lista en pocos minutos.

Sirve para preparar desde suculentas recetas hasta algún que otro capricho culinario. Desde alitas de pollos, pizza casera, patatas fritas, empanadillas, albóndigas, merluza, palomitas y otros suculentos platos. Pero, además de para hacer croquetas y lomo rebozado, las freidoras de aire ofrecen un montón de posibilidades más allá de las convencionales.

Otros usos de la airfryer que no todo el mundo conoce

Por increíble que parezca, la freidora de aire también sirve para descongelar el pan. Y ahí va un truco. Si quieres que el pan quede algo tostado por fuera, más dorado y crujiente, solo tienes que volverlo a poner en la canasta otro par de minutos más. Además, este aparato cuenta con la ventaja de que puedes continuar la cocción si es necesario abriendo y mirando cómo va el proceso sin que apenas haya pérdida de calor aunque extraigas la canasta.

Otro uso poco conocido es el de hacer figuritas, incluso llaveros. Para ello se puede utilizar cualquier plato o el molde ya sea de vidrio, cerámica o metal. También puede utilizar moldes de silicona, o papel o moldes para magdalenas o pequeños gratinados.

Los alimentos que no puedes cocinar en tu freidora de aire

La freidora de aire, como el resto de utensilios de cocina, tiene sus limitaciones y no todos los alimentos pueden ser cocinados de la misma forma. De hecho, algunos de ellos pueden llegar a estropear la máquina si los introducimos o cocinarse de manera incorrecta, hasta tal punto de que su sabor sea desagradable. Sopas, cremas o salsas quedan completamente descartadas. Eso sí, no hay ningún problema con marinar carnes o pescados. También puede rociarse sin problemas con una mínima cantidad de aceite para potenciar su sabor.

Al tratarse de un alimento que necesita agua para su preparación, no se recomienda cocinar pasta, puesto que terminará dura y terminarás desperdiciándola. El arroz es también problemático. Cocerlo es imposible, al necesitar una gran cantidad de agua, por lo que introducirlo para prepararlo como se realiza de manera convencional no es adecuado. No obstante, existen algunas recetas que sí se pueden llevar a cabo, como la tortilla de arroz o el clásico arroz al horno.

Asimismo, el brócoli o la coliflor, por ejemplo, son verduras que pierden textura, por lo que se recomienda incluirlas dentro de otras recetas como unas croquetas de brócoli.

Accesorios que no puedes introducir en tu airfryer



Al igual que ocurre con ciertos alimentos, tampoco se debería introducir según que accesorios si quieres evitar que se estropee u otro problema mayor: