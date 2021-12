Cuánto tiempo dura un vino abierto, según Carlos Moro de Bodegas Matarromera

La Navidad es para comer y beber. Y mejor que sobre que no que falte, pero tampoco vamos a desperdiciar alimentos ni mucho menos un buen vino de esos que presiden la mesa en estos días.

Antes de empezar a abrir botellas a lo loco lo suyo es tener en cuenta cuántas vamos a terminar y no empezar una sin haber finiquitado la anterior, aunque cuando se trata de una mesa con un gran número de comensales, esto se nos escapa de nuestro control.

¿Qué hacemos cuando no hay vuelta atrás? Si hemos abierto más botellas de la cuenta, ¿nos aguantarán hasta la siguiente cena?

"La perdurabilidad depende del origen del tipo de vino", asegura Carlos Moro, presidente de Grupo Matarromera. Pocas personas en ese país conocen el proceso del vino como Carlos moro, ingeniero agrónomo y bodeguero desde hace más de 30 años.

Según el experto, "una marca buena si está hecho con uvas saludables y de calidad que está trabajando con unos viñedos sanos, con uvas estructuradas y con una pulcritud máxima, el vino va a tener más duración".

De los espumosos a los tintos

Seguro que más de una vez te ha pasado que no has sido capaz de terminar una botella de vino -esto no es un reto- y al cabo de los días, cuando has ido a servirte una copa, el caldo ya no sabía igual, ni mucho menos. Y has terminado echando el vino por el hueco del fregadero. Para que no tengas que repetir este sacrilegio gastronómico, toma nota de cuánto dura cada tipo de vino abierto. Y bébetelo antes, claro.

Los vinos espumosos están muy de moda -y más en estas fechas-, pero son los que menos tiempo aguantan abiertos. Este tipo de vino no deben conservarse más de un día abiertos, y hacerlo con un tapón especial para que no pierdan su encanto.

Mientras que el vino espumoso no debe pasar del día, el blanco, dependiendo de su calidad, puede durar entre uno y tres días si está bien tapado.

Los vinos tintos son los que mejor se conservan abiertos, pudiendo aguantar entre tres y cinco días, dependiendo del tiempo que hayan estado en barrica y el cuerpo del vino.

El oxígeno estropea el vino, por lo que, nada más servir, debemos asegurarnos de tapar la botella para conservar al máximo su sabor.