Si eres un férreo amante de los quesos damos por hecho que saber apreciar todos los sabores como está mandado. Desde los quesos más curados hasta los más suaves y blandos pasando por aquellos que están ideados para fundirse.

Si no eres un férreo amante de los quesos es posible que no soportes el intenso sabor de los más fuertes pero no concibas una pizza o una pasta sin estirar este lácteo bien fundido. Y dependiendo de qué queso sea tu favorito debes programar el horno a más o menos temperatura.

Al igual que con cualquier ingrediente al que queramos modificar su estado, tenemos que tener en cuenta sus propiedades. No es lo mismo fundir un queso parmesano que una mozzarella -aunque ambos estén igual de buenos-. Si normalmente podemos ir controlando a simple vista el estado de tipo de queso cuando está expuesto al calor, te contamos las temperaturas óptimas para hacerlo.

Parmesano

El queso parmesano es al alma mater de gran cantidad de salsas y de platos de pasta, por lo que es posible que sea uno de los más consumidos en el día a día. De origen italiano, este queso granulado duro tiene una curación de unos 12 meses y está hecho con leche de vaca.

Si nos podemos exquisitos, no es lo mismo fundir un parmesano recién rallado, un parmesano pre-rallado o un parmesano en polvo. Dependiendo de la frescura del producto y de si está procesado o no, este tipo de queso se derrite a más o menos temperatura. El parmesano fresco es el más fácil de derretir y aportará un toque cremoso a nuestros platos.

El parmesano comenzará a fundirse a partir de los 90ºC ya que a esta temperatura, la grasa de la leche comienza a licuarse y el queso a ablandarse.

Mozzarella

¿La mozzarella se funde o no se funde? Dependiendo del nivel de humedad, la cantidad de grasa y la edad, podemos conseguir este tipo de queso se derrita mejor o peor.

Los diferentes elementos que componen la mozzarella se funden a una temperatura diferente, por lo que el proceso de derretir este tipo de queso no es tan sencillo.

Mientras que las grasas sólidas de la leche que componen la mozzarella comienzan a derretirse a los 90ºC, la caseína -proteína- no se derrite hasta los 130ºC.

Sea como fuere y a más o menos temperatura, no podemos dejar de consumir ambos quesos en ensaladas, salsas, pizzas o pastas. Cualquier excusa es buena.