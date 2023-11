El otro motivo por el que las espátulas de cocina tienen agujeros

La espátula es uno de esos utensilios de cocina en los que no te has parado mucho a pensar. Pero tanto si eres un genio de la cocina como si no, debes tener en cuenta qué espátula utilizas, ya que hay una buena razón para ello.

Si sueles cocinar, te habrás dado cuenta de que tu espátula tiene agujeros o ranuras a lo largo o ancho de su superficie. En principio tienen un objetivo bastante obvio: eliminar el exceso de aceite cuando las usamos para servir, por ejemplo. Pero no es el único.

Una espátula con agujeros tiene una ventaja sobre una que no los tiene: es mejor para recoger objetos delicados. Esto se debe a que reduce la tensión superficial, lo que le permite manipular más fácilmente los elementos que podrían adherirse a la espátula.

Además, las bolsas de aire que crean los agujeros también desempeñan un papel importante a la hora de evitar que los alimentos se peguen a la superficie, lo que facilita su volteo y transferencia.

Si eso no fuera suficiente, los agujeros de la espátula también ayudan a liberar el vapor y la humedad. Cuando volteas un alimento, significa que el vapor atrapado puede escapar a través de los agujeros, lo que significa que es menos probable que la comida se empape.

Así que en resumen, los agujeros juegan un papel crucial para evitar que los alimentos se peguen a la espátula, reducir el contacto con la superficie, drenar el exceso de líquido y mantener la forma y presentación de los alimentos.