La crepera es la nueva plancha: por qué deberías apostar por un 'gadget' más barato... ¡con las mismas funciones!

Comprar gadgets de cocina se ha convertido en nuestra nueva pasión. Prueba de ello es el éxito que algunos de ellos tuvieron en la última campaña de descuentos celebrada por Amazon, el Prime Day, los pasados 12 y 13 de julio. Robots de cocina multifunción para tener bajo control cualquier receta; freidores sin aceite para que las patatas fritas dejen de ser un capricho poco saludable; poleras para aprovechar la fruta de temporada y convertirlas en helado; recipientes de silicona para cocinar al microondas... las opciones que triunfan entre los usuarios son múltiples; pero, ¿eso significa que siempre escojamos las más adecuadas?

La respuesta, como te imaginarás, es que no: a veces, no pensamos en la cantidad de usos que podamos darle a un pequeño electrodoméstico y acabamos apostando por aquellos que nos convencen por su diseño o por prestaciones demasiado específicas. Nosotros, desde 20deCompras, queremos ayudarte para que estos no sean los únicos detalles en los que te fijes antes de hacer una inversión culinaria. ¿Cómo? Con un ejemplo práctico: a veces, es mejor buscar gadgets más baratos que ofrezcan la misma función que otros que, debido a su fama, han aumentado de precio, acercándonos más versatilidad. Así, es mejor apostar por una crepera reversible que sirve para hacer esta receta, tortitas o, con la cantidad de aceite necesaria, ser la plancha de tamaño mini que buscábamos para hacer carne, pescado o verduras en tiempo récord... ¡y con todo el sabor!

La crepera reversible, de Cecotec. Amazon

Con 1200 watios de potencia y una placa reversible y antiadherente, este pequeño electrodoméstico de Cecotec es fácil de almacenar y guardar en cualquier rincón. Tiene un diseño blanco muy elegante que, para alegría de la mayoría, es desmontable para que podamos meter las placas en el lavavajillas y olvidarnos, así, de fregar. Todos los materiales están libres de libre de PTFE y PFOA; la potencia es regulable de forma manual y cuenta con un sistema que evita el sobrecalentamiento. ¿Se puede pedir más?

