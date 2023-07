Corre, que vuela: esta es la freidora de aire que aún puedes comprar a mitad de precio (¡y por 80 euros!)

Si hay un producto que no deberíamos pasar por alto este Prime Day ese sería la freidora de aire: desde las primeras horas se situaron entre las más vendidas con precios desde 50 euros, llamando la atención de los muchos usuarios que buscaban hacerse con un buen modelo con descuento. Y, aunque la fiesta de las ofertas de Amazon tiene las horas contadas, las airfryers siguen manteniéndose como una de las favoritas, y no es de extrañar, pues el gigante de las compras online no ha dejado de rebajarlas durante estas dos jornadas tan especiales. De hecho, aún estás a tiempo de conseguir este modelo de siete litros de Aigostar que gracias a un descuento del 47% puede ser tuya por menos de 80 euros. Eso sí, no te lo pienses mucho, ¡porque la oferta solo durará hasta las 0.00 horas!

Se maneja desde una pantalla táctil. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Freidora de aire Descripción: Freidora de aire sin aceite con capacidad de 7 litros, 1900W de potencia y siete funciones preestablecidas. El panel de control es LED y táctil. Libro de recetas incluido Marca: Aigostar Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 79.99 Imagen:

Además de la rebaja del 47%, esta freidora de aire te puede salir un 10% más barata si activas el cupón de compra que aparece bajo el precio, pudiendo disfrutar de este modelo de más de 6.000 valoraciones por menos de la mitad de su precio habitual. Y, créenos, se trata de una propuesta muy funcional con capacidad de 7 litros y cocinado versátil, ya que a diferencia de otros modelos (¡y con un simple ajuste!) permite el cocinado tradicional en la cesta o el cocinado directo en el cajón.

La freidora de aire más vendida de Amazon

Aunque hemos elegido el modelo de Aigostar por su oferta del 47%, hay una airfryer que parece haber acaparado (¡de nuevo!) todas las atenciones del Prime Day. De hecho, hace algunos días ya advertimos que era la esta era la freidora de aire de 56.000 valoraciones que había que fichar antes de que comenzasen las rebajas de Amazon... ¡y no nos equivocamos! La Cosori de 5,5 litros vuelve a ser la más vendida de estas jornadas de descuentos non stop, a lo que ha ayudado el descuento del 21% que aún tiene activo y que logra que ahorres 30 euros en su compra.

Cosori, freidora sin aceite Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Freidora de aire de 5,5 Descripción: Freidora de aire caliente con 100 recetas en español, 11 programas, pantalla LED táctil, cesta antiadherente, temporizador y 1700W de potencia. Es de color negro. Marca: Cosori Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 109.99 Imagen:

Este modelo ofrece un sistema completo de 11 programas diferenciados que nos ayudan a preparar numerosas recetas con resultados espectaculares, asegurando el crujiente propio de la fritura pero con una menor cantidad de aceite, ya que son una cucharada es suficiente. Característica por su rapidez, esta airfryer, en comparación con un horno habitual, cocina las patatas en 15 minutos en vez de en 35; o el pollo, en 17 en vez de en 40 minutos; tal y como puede leerse en Amazon.

No obstante, su verdadero punto fuerte es su capacidad: al tener una cesta de cocinado de 5,5 litros, es la solución perfecta para preparar la comida para toda la familia en poco tiempo y en una sola tanda, pues ofrece espacio para dos bistecs, 15 alitas, tres kilos de pollo o una pizza de 20 centímetros de diámetro.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.