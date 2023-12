¿Es cierta la creencia de que el turrón no dura hasta la próxima Navidad?

El alimento navideño por excelencia en España es el turrón. Su indiscutible liderazgo lo convierte en un dulce presente prácticamente en todas las mesas de nuestro país por estas fechas.

Pero alrededor del turrón existen también algunas creencias. Una de ellas es que este dulce, en sus múltiples variedades, debe consumirse antes de que llegue la siguiente Navidad, porque caduca antes. Alguno cree que es una estrategia de los fabricantes. Pero, ¿qué hay de cierto en ello?

En su día, Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, escribió en Twitter sobre este tema: "¿Sois de los que pensáis que la fecha de duración del turrón se pone a mala idea para que caduque justo antes de Navidad?".

"No digo que no haya casos (no tengo forma de saberlo), pero lo que se debe hacer es esto", prosiguió el científico, que enlazó un tuit anterior sobre el mismo asunto".

"El turrón se conserva durante largo tiempo debido a un menor porcentaje de agua y un mayor porcentaje de azúcares (y grasa)", explica el doctor Lurueña.

"La duración es fijada por cada fabricante para cada producto según estudios de vida útil (composición, microbiología, atributos sensoriales). Lo habitual: 12-18 meses", concluye.