Los verdaderos amantes del café saben apreciar una taza de esta bebida en cualquier momento y lugar. Nunca dirán que no a uno y son las mismas personas que no conciben un desayuno sin una taza de café. Pero, desgraciadamente, no siempre hay acceso a un desayuno completo. Hay veces, por ejemplo, en un viaje en la naturaleza, en las que no tienes una cafetería cerca o una cafetera. En estos casos vendría muy bien una máquina de hacer café portátil y manual, que quepa en el bolsillo para poder sacarla cuando más la necesitemos. Y, de hecho, existe. No es de extrañar que este invento haya revolucionado a los amantes cafeteros, porque gracias a él se puede saborear un café incluso cuando no hay ni electricidad

Se trata de una máquina de cápsulas, manual y portátil que cabe en el bolsillo. Un invento de Handpresso simple, ligero y compacto con una bomba que permite beber un espresso incluso en la cima de una montaña o en medio del mar. No necesita pilas ni electricidad, por tanto, es muy respetuosa también con el medio ambiente. Solo necesitas añadir agua, elegir la cápsula de café que quieras y pulsar repetidamente un botón para bombear a presión y que salga el café. Las cápsulas se pueden reutilizar y rellenar con el café molido que tú quieras.

Cafetera manual y portátil de Handpresso Amazon

Datos estructurados producto Nombre: cafetera manual de cápsulas Descripción: Una cafetera de cápsulas manual, portátil y que cabe en el bolsillo para los amantes del café viajeros Marca: Handpresso Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 89 Imagen:

La marca Handpresso ha querido ofrecer el lujo de beber el mejor espresso al aire libre, da igual donde viajes en invierno o en verano. Así que se ha convertido en pionera, ya que esta firma desarrolló una tecnología propia y lanzó la primera máquina manual de espresso en el año 2008. Y, partir de ese invento tan innovador, Handpresso ha creado una amplia gama de cafeteras portátiles con multitud de accesorios y sigue revolucionando el mundo del café.

De cápsulas y portátil

Si buscas un modelo más pro, el de la marca Wacaco te encantará porque es compatible con las cápsulas de café Nespresso y es automática para que prepares tu café más rápido. Ideal para viajes y, además, no tendrás problemas para limpiarla, ya que es muy fácil de desmontar y lavar. Y, el precio también te encantará, ya que no llega a los 60 euros.

Un café de cápsulas en cualquier lado del mundo. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Cafetera portátil Descripción: Cafetera portátil, manual y de cápsulas ideal para viajes. Marca: WACACO Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.90 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.