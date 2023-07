Averiguamos dónde comprar más rebajada la cafetera superautomática y superventas de De’Longui

Hemos superado las cápsulas: ahora, son las cafeteras superautomáticas las que reclaman la atención de todos que buscan beber y ofrecer el café de mayor calidad. Son capaces de moler el grano instantes antes de preparar un expreso con el sabor y aroma natural que cada vez más personas exigen a esta bebida frecuente en desayunos y sobremesas. Por eso, no es de extrañar que algunos modelos triunfen con miles de valoraciones, como ocurre en Amazon con la superventas Magnifica S de De’Longui cuenta con 43.000 buenas opiniones, la etiqueta que el ecommerce entrega a aquellos productos con una alta puntuación y un buen precio disponibles para su envío inmediato... ¡y una rebaja que logra que te la lleves más barata en la antesala del Prime Day!

Esta cafetera permite preparar dos cafés al mismo tiempo. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Magnifica S de De’Longui Descripción: Cafetera superautomática con boquilla para leche incluida. Permite preparar dos tazas de café al mismo tiempo e incluye molinillo para disfrutar del café recién molido para aprovechar todo su sabor y aroma. Limpieza fácil. Marca: De’Longui Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 325.90 Imagen:

Cabe destacar que en el catálogo de Amazon este modelo está ligeramente por debajo del precio actual de las rebajas de De’Longui, donde esta cafetera superautomática puede comprarse por 329 euros, suponiendo un descuento del 39%, según informa la propia marca. Así, la elección de donde comprarla, recomendamos que se tenga en cuenta tras cotejar cuál es el periodo de entrega en cada ecommerce o el coste del envío.

Características de la Magnífica S de De’Longui

Uno de los motivos por los que esta cafetera destaca frente a los modelos clásicos es porque el molinillo de café está integrado: muele el grano segundos antes de preparar cada taza, con el nivel de intensidad y sabor que marquemos en la pantalla. De esta forma, aprovecha el aroma y el sabor de cada uno de ellos y evitar los molidos torrefactos cuyo proceso de elaboración desconocemos. Además, para no perder tiempo ni gastar más de lo debido en la factura de la luz, su brazo de doble salida permite las bebidas de dos en dos, ya sea un clásico expreso o una receta más elaborada, apoyándonos en el espumador que incorpora y que nos ayuda a conseguir un café digno de barista.

La calidad del café también se la debe a la bomba de 15 bares de presión, que sacan el máximo partido a cada grano de café y lo exprimen para que, sin perder cualidades, aporte el mejor sabor. También favorece el proceso la tecnología de regulación de la temperatura para que cada taza se prepare a los grados que exija el consumidor en cada momento. De esta forma, solo se calienta el agua necesaria para elaborarla.

Prime Day 2023: ¿estará rebajada esta cafetera?

La única respuesta que podemos darte es que, por el momento, es pronto para saberlo. Amazon aún no ha compartido los descuentos con los que piensa sorprendernos los próximos 11 y 12 de julio, así que no podemos averiguar si la cafetera Magnifica S, una de las favoritas de los usuarios con más de 43.000 valoraciones, se encontrará en la selección de las rebajas, tal y como ya nos ha pasado con el Fire Stick, otro de los best sellers del marketplace que también esperamos que tenga una buena rebaja el Prime Day 2023.

