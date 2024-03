Yolanda Ramos y José Corbacho vuelven a reunirse en 'Un nuevo amanecer', una comedia "más real que muchos dramas"

Un año más, Atresmedia ha presentado en el Festival de Málaga algunos de sus proyectos para el presente 2024. En el apartado de series, la institución viajaba a la ciudad andaluza con dos títulos: Eva & Nicole y Un nuevo amanecer. Este último, creado, escrito y dirigido por José Corbacho y protagonizado por Yolanda Ramos, se estrenó el pasado 10 de marzo en Atresplayer y consta de ocho episodios que se emitirán de forma semanal.

Yolanda Ramos interpreta a Candela Nieto, una actriz y humorista con serios problemas de adicción al alcohol y las drogas. Un día, en mitad de un programa de talentos, se desploma en directo debido al excesivo consumo de sustancias. El suceso se vuelve viral y le fuerza a internarse en un centro de desintoxicación, pero por sus problemas económicos acaba en el centro público Un nuevo amanecer.

Aunque pueda parecer un drama, es más bien una serie equilibrada. Así lo explicó José Corbacho en una entrevista realizada en el marco del Festival de Málaga: "Parte de una premisa dramática, de una persona que tiene adicciones y que tiene que ir a un centro a recuperarse. Es verdad que me gusta enganchar con la comedia, porque el humor te hace entrar por la puerta de atrás de los temas importantes".

Este balance es clave en Un nuevo amanecer. Para Yolanda Ramos hace que sea "más real que muchos dramas". La actriz consideró que incluso los momentos más tristes de la vida no son completamente dramáticos, tienen puntos de humor. Históricamente se han considerado menos a los cómicos, pero ella cree mucho más a sus compañeros de profesión "si te hacen mucha risa y son reales".

Es una serie que busca reflejar la realidad, pero de ninguna manera está basada en hechos reales. Aunque realiza una sátira del mundo de la televisión, no es una experiencia directa de los creadores o sus protagonistas. "La tele nos encanta, pero conlleva muchas presiones y adicciones, no solo a las sustancias, sino al trabajo, a la popularidad, al éxito, al reconocimiento. Hay gente que no lo gestiona bien. Quería reflejar este entorno y reírme un poco de él, siempre con cierto cariño", apuntó Corbacho.

Yolanda Ramos junto a José Corbacho y la Terremoto de Alcorcón Atresplayer

¿Quién es Candela Nieto en 'Un nuevo amanecer'?

Para conocer bien a la protagonista, qué mejor que preguntarle a Yolanda Ramos. Ella describió a su personaje como "una niña en el fondo, sin caparazón, un caracol sin casa". En su forma de ser hay una comicidad innata, a pesar de que todo lo que sucede a su alrededor es trágico. Su representante y la directora del programa abusan de su debilidad, su hija es hostil con ella y su madre le dejó de lado cuando era pequeña.

Yolanda Ramos es Candela Nieto en 'Un nuevo amanecer' Atresplayer

Por su parte, José Corbacho quería que Un nuevo amanecer fuera una serie sobre mujeres que ya tienen una edad, "que triunfan en sus trabajos pero tienen problemas personales". Por eso no buscó en Candela Nieto a una chica joven, y también quiso retratar la relación con su familia. Es clave para salir del proceso mejor, porque "la familia sigue siendo importante incluso cuando no está".

Sea por el momento de la vida en el que está Yolanda o por sus dotes interpretativas, lo cierto es que los dos querían volver trabajar juntos. La primera vez que colaboraron fue en Homo Zapping, el famoso programa de Antena 3 que triunfó a principios de los 2000. Dos décadas después, ambos acumulan más experiencia, pero siguen buscando lo mismo el uno del otro. "Siempre nos entendemos jugando. Al llegar a Un nuevo amanecer hemos seguido jugando pero en otra etapa de nuestra vida, más adultos y con más herramientas, pero sin querer dejar de jugar", aclaró Corbacho. El resultado de esta complacencia mutua se puede ver en la nueva serie de Atresplayer, que también cuenta con la participación de Cecilia Freire, Abril Zamora, Vicky Peña, Pau Durà y Alicia Falcó, y que está disponible desde el pasado 10 de marzo.

