Yahya Abdul-Mateen II será Wonder Man en una próxima serie de Marvel

Durante la última Comic-Con Kevin Feige se mostró generoso a la hora de detallar sus planes de futuro para Marvel, identificando la actual etapa del MCU como la Saga del Multiverso y distinguiendo tres Fases en ella. La 4, la actual, finalizará este 11 de noviembre con Black Panther: Wakanda Forever, y el director creativo anunció a partir de ahí múltiples películas y series que culminarían con Vengadores: Secret Wars en mayo de 2026. Hasta ahí, sin embargo, quedan varios huecos que ocupar con nuevas películas y series, de modo que han seguido anunciándose ficciones desde entonces como la serie consagrada al Visión de Paul Bettany (Vision Quest) o Wonder Man. De esta última habían trascendido bastantes datos, como quiénes serían los creadores o algún intérprete que otro.

Pero no sabíamos quién sería el actor encargado de dar vida al Hombre Maravilla. Y, según IndieWire, Marvel ya lo ha encontrado. Será uno ya bastante asiduo al cine de superhéroes, como demuestran sus apariciones en Watchmen y Aquaman: Yahya Abdul-Mateen II, visto también en célebres producciones como El juicio de los 7 de Chicago, Candyman, Matrix Resurrections o la última maravilla de Michael Bay, Ambulance. Abdul-Mateen II iba también a aparecer en Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera que dirige George Miller, pero se desentendió a última hora y ahora ha recalado en el MCU ultimando conversaciones para ser Wonder Man, alias Simon Williams. La serie está comandada por uno de los actuales hombres de confianza de Feige, Destin Daniel Cretton.

Cretton debutó en Marvel dirigiendo Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos con un sólido éxito de crítica y público, de forma que luego le ficharan para dirigir Vengadores: The Kang Dynasty: la antesala de Vengadores: Secret Wars que tiene previsto el estreno para el 2 de mayo de 2025. Cretton no es la única presencia en Wonder Man que viene de Shang-Chi, ya que junto a él vuelve Ben Kingsley en el reparto. Kingsley interpreta a Trevor Slattery, malogrado actor que se hizo pasar por el Mandarín en Iron Man 3 para reaparecer como deslumbrante secundario cómico en Shang-Chi, y apunta a hacer algo parecido en Wonder Man. La serie destinada a Disney+ está escrita asimismo por Andrew Guest, coproductor de la serie Ojo de Halcón.

En cualquier caso, ¿quién es Wonder Man? Pues el álter ego de Simon Williams fue creado en 1964 por Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby como enemigo de los Vengadores. Hijo del industrial Sanford Williams, al asumir el control de su empresa se convertía en competidor directo de Tony Stark, y luego de adquirir poderes basados en iones (incluida la superfuerza) se ponía a las órdenes del Barón Zemo para luchar contra los superhéroes insignia de Marvel. No obstante, Wonder Man terminaría uniéndose a los Vengadores, y en iteraciones posteriores incluso pasaría a trabajar de doble de acción en Hollywood (trabajo que podría explicar parcialmente la vuelta del personaje de Ben Kingsley).

Dado que este es el tercer papel de Abdul-Mateen II en el superheroico (sin contar su vuelta como Black Manta en la próxima Aquaman and the Lost Kingdom), cualquiera pensaría que el actor es un gran fan del género. Pero no es así del todo, puesto que él entiende que simplemente es algo que tiene que hacer para seguir remando en Hollywood. “Algo como Aquaman es un trabajo de payasos, no es El juicio de los 7 de Chicago”, declaró hace tiempo. “Pero para sobrevivir y hacerlo bien has de jugar a este juego y ser astuto a la hora de sorprender al público, al director o a ti mismo con un poco de ‘vaya, no esperaba ver esta cosa chejoviana o de August Wilson junto a Aquaman, pero lo hice”.

