Marvel pone en marcha una serie de Visión con Paul Bettany

No era el plan original, pero COVID y retrasos de estrenos mediante a Bruja Escarlata y Visión le tocó inaugurar la Fase 4 de Marvel: la misma que llega a su fin este 11 de noviembre con Black Panther: Wakanda Forever (y, poco después, el especial navideño de Guardianes de la galaxia ejerciendo de epílogo). Bruja Escarlata y Visión, por si fuera poco, era además la primera serie de Marvel que destinada a Disney+ quería nutrir directamente la continuidad del MCU, recurriendo a personajes consolidados como la Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen y la Visión de Paul Bettany. La serie cautivó al público y no es raro percibirla como uno de los puntos álgidos de esta (desigual) Fase 4, de modo que no extraña la gran importancia que está teniendo en planes posteriores de la factoría.

Así es como Bruja Escarlata y Visión ya ha dado pie a un spin-off. Agatha: Coven of Chaos (antes Agatha: House of Harkness) se centra en la villana interpretada por Kathryn Hahn y tiene previsto llegar a Disney+ a lo largo de 2024, mientras el director de Bruja Escarlata y Visión Matt Shakman ha escalado posiciones hasta ser designado para dirigir la futura Cuatro Fantásticos: uno de los títulos más esperados de la Saga del Multiverso, que aún no ha elegido intérpretes pero tiene su estreno previsto para el 14 de febrero de 2025. Entretanto, el poso dejado por Bruja Escarlata y Visión es tan bueno que Deadline se hace eco de la preparación de un nuevo spin-off al margen de Coven of Chaos: su título provisional es Vision Quest, y se centra en el sintezoide interpretado por Paul Bettany.

Al igual que pasa con Coven of Chaos, Vision Quest tiene al frente como supervisora a la guionista de Bruja Escarlarta y Visión Jac Schaeffer, aunque justo esta semana empezaría a buscar nuevos escritores. La serie narraría cómo Visión trata de “recuperar su memoria y su humanidad” tras los acontecimientos de la serie, donde supuestamente había muerto. De ahí que hay cierta posibilidad que este nuevo proyecto se centre en otro Visión: un clon de color blanco que aparecía hacia el final de la serie. Además de la presencia obligada de Bettany, también ha trascendido la posibilidad de que Olsen regrese, aunque esto sea más difícil de explicar pues su personaje también había muerto supuestamente en Doctor Strange en el multiverso de la locura (esta vez sin clones que valgan).

Sea como sea la serie se encuentra en una fase prematura de desarrollo, y no cabe esperarla hasta entrada mínimo la Fase 6 de la actual Saga del Multiverso (en torno a 2024/2025). Por la parte de Bettany, ya había dejado claro hace tiempo que no le importaría volver a ser Visión: “Fue una hermosa culminación para todas las cosas que Lizzie y yo hemos hecho juntos”, dijo sobre la experiencia de Bruja Escarlata y Visión. “Pero nunca se sabe con Marvel, si has terminado, o no. Así que no quiero llamarlo el final todavía. Esta fue una de las experiencias más creativas de mi vida. Verlo acogido por el público de la forma en que lo hizo fue maravilloso”.

