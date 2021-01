‘WeCrashed’: Anne Hathaway y Jared Leto protagonizarán la nueva miniserie de Apple TV+

La guerra del streaming no deja de sumar contendientes, aunque algunos de ellos aún posean un perfil tirando a bajo y tengan que nutrir su catálogo. Es el caso de Apple TV+, que no ha logrado acaparar tantos titulares como Disney+ o HBO Max (las otras dos plataformas de reciente creación), pero que se encuentra en pleno proceso para que esto cambie. Así, a proyectos como la esperada película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, o la serie protagonizada por Brie LarsonLessons in Chemistry hay que unir ahora WeCrashed, una prometedora miniserie que ha fichado a Anne Hathaway y Jared Leto de protagonistas, según recogen medios como Deadline.

Se trata de la adaptación del exitoso podcast WeCrased: The Rise and Fall of WeWork, que a su lanzamiento a principios de 2020 se proponía narrar la turbulenta trayectoria de WeWork, start-up dedicada al negocio inmobiliario y a la creación de espacios de coworking a lo largo del mundo. Esta empresa tuvo un gran auge seguido de una catastrófica caída de la que aun hoy se siguen viendo consecuencias, con miles de despidos y pérdidas millonarias, y el citado podcast describía cómo se había llegado a este punto, haciendo pie especialmente en el narcisismo e impulsividad de los implicados. La miniserie que adaptará el programa estará escrita por los relativamente desconocidos Lee Eisenberg y Drew Crevello.

Asimismo, WeCrashed se beneficiará de la dirección de John Requa y Glen Ficarra, dúo que ha estado detrás de Phillip Morris, ¡te quiero!, Focus, Crazy Stupid Love y algunos episodios de This is Us. Leto, que hace un par de días anunció su participación en la nueva película de Darren Aronofsky (y pronto estrenará en cines estadounidenses y HBO Max Pequeños detalles) también produce la serie junto a su compañía Paradox. En lo que respecta a Anne Hathaway, estrenó en 2020 Las brujas (de Roald Dahl) y pronto la veremos junto a Chiwetel Ejiofoor en Confinados, que HBO España estrena el próximo 5 de febrero. Por el momento WeCrashed no tiene fecha de estreno en Apple TV+.