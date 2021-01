‘Adrift’: Jared Leto vuelve a ponerse a las órdenes de Darren Aronofsky

Luego del estreno de madre! en 2017, mucha gente estaba deseosa de ver qué sería lo siguiente que haría Darren Aronofsky. ¿Continuaría en la senda sumamente extraña que enmarcaba la película de Jennifer Lawrence? ¿Apostaría por algo más convencional? El director, de repente, tiene dos próximos films en su agenda: de uno ya habíamos oído hablar anteriormente y se titula The Whale, mientras que acabamos de saber de un segundo proyecto que supondría su reunión con Jared Leto más de veinte años después de que ambos trabajaran en Réquiem por un sueño. Su título es Adrift, y según recogen medios como Deadline se trata de una película de terror en manos de Blumhouse.

Al parecer, Leto lleva diez años queriendo materializar esta adaptación del relato del mismo título de Koji Suzuki, autor de The Ring. Él y su socia Emma Ludbrook, que lideran la productora Paradox, no han podido poner en pie el film hasta asociarse con Aronofsky y con Jason Blum, de forma que Blumhouse será el otro estudio encargado de financiar Adrift. Su historia se desarrolla en mar abierto, donde un barco pesquero descubre un yate abandonado tras recibir una extraña llamada de auxilio. Un marinero (suponemos que Leto) recibirá instrucciones para devolver el yate a puerto, descubriendo que este es lo que la gente de su profesión llama un “barco fantasma”.

Todo apunta a que Adrift le daría a Aronofsky por fin la oportunidad de trabajar íntegramente el cine de terror, sin (teóricamente) coartada existencialista. Es un caso distinto al de The Whale, que apunta por otra parte a ser un drama íntimo, donde un profesor de inglés que sufre de obesidad (interpretado por Brendan Fraser) trata de reconectar con su hija adolescente. The Whale se basa en una obra de teatro de Samuel D. Hunter (que también se ha hecho cargo del guion) y Aronofsky se pondría a trabajar en ella dándole prioridad antes que a Adrift. En lo que respecta a Leto, este 29 de enero estrena en cines de EE.UU. y HBO Max Pequeños detalles, que aún no tiene fecha en España.