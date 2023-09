Vicky Luengo demuestra cómo ha afectado a su papel en 'Reina Roja' enseñar los pies en 'La Resistencia'

El 29 de febrero del año que viene Amazon Prime Video estrenará Reina Roja, una esperadísima serie que se basa en el best seller homónimo de Juan Gómez-Jurado. En su reparto encontramos a Álex Brendemühl, a Nacho Fresneda y a Hovik Keuchkerian, siendo la de Vicky Luengo la presencia central.

La actriz, en continua proyección desde Antidisturbios, encarna en Reina Roja a su protagonista: Antonia Scott, la persona más inteligente de la Tierra gracias a un cociente intelectual de 242 que ha hecho que participe en un proyecto policial secreto.

Promocionando Reina Roja, así como su obra de teatro Prima facie, Luengo ha acudido a La Resistencia para hablar de sus proyectos y lidiar con las bromas de Dani Rovira. Durante la velada se ha dado un curioso hallazgo, que conecta directamente La Resistencia con Reina Roja. Y es que Luengo ha revelado que gracias a su primera visita al programa, hace dos años, los responsables de Reina Roja decidieron rodar de cierta manera unas escenas determinadas. Todo a causa de los pies de la actriz.

“La primera vez que vine enseñé mis pies y me dieron por saco con que tenía los pies feos durante años. Los voy a volver a enseñar ahora y va a durar dos años más”, lamenta la actriz de Suro. Lo que sucedió en el programa previo es que Luengo se quitó los tacones y conversó con Rovira sobre que siempre había tenido complejo por el aspecto de sus pies. Estos quedaron a la vista del público, garantizando varias conversaciones posteriores de Luengo pero también afectando, de modo inesperado, a la futura producción de Reina Roja.

“Grabando Reina Roja el personaje va descalzo mucho rato, tenía que andar por Lavapiés descalza. Yo veía que la cámara enfocaba todo el rato mis pies y, ¿sabes por qué era?”, explica Luengo. “Porque Koldo Serra, el director, me dijo que desde que me vio en La Resistencia quería que se me vieran los pies”. Ante el descubrimiento, Broncano solo pudo dijo “Bueno, pues nada”, mientras Luengo concluía: “Así que sois parte de Reina Roja”.

