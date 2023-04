Prime Video presentó ayer, durante el evento Prime Video Presents España moderado por Tania Llasera, las próximas producciones originales españolas que se estrenarán próximamente en la plataforma.

"No estamos en el juego del volumen, estamos en el juego de la calidad", aseguraba María José Rodríguez, directora de contenidos originales de Prime Video, en la presentación. Comedias apocalípticas, adaptaciones de bestsellers, la historia reales de Hildegart Rodríguez y el padre Jesús Silva... Esto es todo lo que llegará a la plataforma.

Series

Antes de adentrarse en los tres títulos principales, Rodríguez y Koro Castellano, directora de Amazon Prime Video, aprovecharon para recordar el próximo estreno de Memento Mori, el thriller policíaco protagonizado por Yon González y Francisco Ortiz, adaptación de la primera entrega de la trilogía Versos, canciones y trocitos de carne, escrita por César Pérez Gellida.

Asimismo, hablaron sobre Urban. La vida es nuestra, el viaje de dos chicas (María Pedraza y Asia Ortega) que quieren triunfar en el mundo de la música urbana; y de Cites, la mítica serie de TV3 sobre encuentros entre desconocidos, que llegará muy pronto al servicio de VOD.

'REINA ROJA' (2023)

'Reina Roja' Cinemanía

La adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía escrita por Juan Gómez- Jurado, dirigida por Koldo Serra y con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian en los papeles de Antonia Scott y Jon Gutiérrez, ha sido una de las protagonistas del evento. Pese a que aún desconocemos cuándo se estrenará, Adriana Izquierdo, ejecutiva de desarrollo de series originales, ha adelantado que la serie se encuentra en fase de postproducción.

"Sentimos mucha responsabilidad", reconoció Izquierdo: "Juan ha escrito una historia con unos personajes con mucho carisma y sientes la responsabilidad de hacerle justicia, pero, a mayor responsabilidad, mayor recompensa".

María José Rodríguez también admitió que este esperado proyecto es "una responsabilidad tremenda", pero afirmó que han trabajado minuciosamente para que el público nacional e internacional se enganche a la historia y, en general, ha sido "una experiencia estupenda que ha sobrepasado nuestras expectativas".

'LOS FARAD' (2023)

'Los Farad' Cinemanía

Oskar (Miguel Herrán) sueña con abrir un gimnasio, pero termina envuelto en el tráfico de armas. Nos referimos al punto de partida de esta ficción creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, que nos traslada a la Marbella de los 80 de la mano de un joven que, cuando se cruza con Sara Farad (Susana Abaitua), termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica.

Este nuevo mundo se le abre gracias a Los Farad, una familia que le ofrece un futuro, pero con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas. Rafa Taboada, ejecutivo de desarrollo de series originales, adelantaba que esta nueva apuesta mezclará "thriller, acción, drama familiar, lujo" y la definía como "una saga familiar en la que trafico de armas se mezcla con la ambición de cada familiar".

También apuntaba que ha sido un rodaje largo al desarrollarse en diversas localizaciones (de Málaga o Murcia a República Checa y Angola), con un elenco nacional e internacional. "Marbella es un personaje más de la historia, te sitúa en un espacio y tiempo único en España", añadía Rodríguez: "Queremos enseñar la riqueza del país, queremos que las voces de los diferentes territorios nos ayuden a sacar pecho de la amplitud cultural que tenemos en España".

'ROMANCERO' (2023)

'Romancero' Cinemanía

La serie está protagonizada por Sasha Cócola y la actriz de origen serbio Elena Matic, acompañados de Ricardo Gómez, Belén Cuesta y Alba Flores, entre otros. La trama sigue a dos jóvenes que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales (les dan caza porque son diferentes) y de sí mismos en una Andalucía desértica y cruel durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

Taboada lo describió como "terror mezclado con policíaco, una serie diferente con una narrativa desestructurada que salta hacia adelante y hacia atrás". Para Rodríguez, este es un universo "único y muy local".

'EN FIN'

Entre los nuevos títulos que anunció la plataforma, está esta comedia de acción postapocalíptica con la que Prime Video vuelve a apostar por los nuevos creadores. En este caso, son Enrique Lojo y David Sáinz, con este último ejerciendo también como director. La premisa es la siguiente: ¿Qué harías tú si mañana se acabara el mundo? ¿Y si al final no se acaba?

El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás se levanta resacoso en mitad de una orgía en un conocido centro comercial. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a su mujer Julia y a su hija Noa sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora tratará de recuperar su vida pasada, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser el de antes.

"Enrique y yo empezamos a pensar en las locuras que la gente haría si pensara que no habrá un mañana, pero centrándonos en esa resaca que sigue a un fin del mundo que no llega", contaba Sáinz, añadiendo que querían abordar un postapocalipsis alejado del punto de vista americano al que estamos acostumbrados. Lojo desvelaba que pensaron en este argumento en plena resaca y mencionaba referentes como Edgar Wright y su 'trilogía del Cornetto'.

Aunque pensaron en la trama antes de la pandemia, tal y como aseguró Lojo, "el covid resignificó la serie y enseñó que este equilibrio en el que vivimos es muy frágil. Nos gustaba que esa pequeña cosa que lo desequilibra todo fuera el vicio, el egoísmo, el exceso como pecado original". Para Taboada, esta apuesta "habla de la nostalgia, de las segundas oportunidades, de pagar las consecuencias, qué haríamos si nadie nos mira".

'EL CIRCO DE LOS MUCHACHOS' (Docuserie)

'El circo de los muchachos' Cinemanía

Pepe Coira (Hierro, Rapa) y el documentalista Elías León Siminiani, ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción por Arquitectura emocional 1959, contarán en cinco episodios la increíble historia del padre Jesús Silva, conocido como 'el Cura', que creó una ciudad y proyecto educativo para chicos de la calle y sin recursos en la España franquista de 1956 en Benposta, un pequeño barrio en los arrabales de Ourense.

Silva formó una nación de muchachos, con moneda, pasaporte e incluso aduana propia, gobernada por niños, y con el beneplácito del gobierno e iglesia franquistas. Con el paso del tiempo, Silva fundó 'El Circo de los Muchachos', un espectáculo que llevó a estos niños sin recursos a recorrer todo el mundo impresionando al público con sus habilidades, llegando incluso a llenar el Madison Square Garden de Nueva York.

Sin embargo, con el tiempo, fue salpicada por conflictos políticos externos e internos, teniendo que enfrentarse a polémicas y rebeliones que llevaron la gestión del padre Silva al declive. El documental se nutre de materiales y entrevistas inéditas y un archivo único que recorre más de 50 años de historia y que cuenta incluso con imágenes grabadas desde el propio estudio de televisión creado en Benposta.

"Es una historia que cruza 50 años, de la dictadura a la transición, llegando prácticamente hasta hoy, y protagoniza un personaje más grande que la vida, el padre silva", adelantaba León Siminiani: "Había más de mil horas de archivo que documentan esta historia".

Películas

Tras una breve mención a películas ya anunciadas como Culpa mía, historia de amor adolescente basada en el primer libro de la trilogía Culpables de Mercedes Ron (se estrenará el 8 de junio); y Awareness, ambicioso filme de ciencia-ficción en el que María Pedraza "pega golpes como no has visto en tu vida" (dice Rodríguez), se anunciaron nuevos largometrajes españoles.

Con la presencia en el escenario de María Contreras, responsable de películas originales, esta insistió en que su intención con las películas de producción original es que se estrenen directamente en la plataforma, sin pasar por los cines, aunque más tarde Rodríguez puntualizó que seguirían siendo flexibles y adaptándose a las necesidades de cada producto.

'HILDEGART'

'Hildegart' Cinemanía

Hildegart es una película basada en hechos reales que mezcla drama histórico, romance, thriller y un toque de true crime. Está dirigida por Paula Ortiz, con Eduard Sola y Clara Roquet a cargo del guion. Hildegart es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina.

A sus 18 años, Hildegart comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Vilella, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y a desmarcarse del férreo nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible por impedir que Hildegart se aleje. Las dos mujeres se enfrentarán durante una noche de verano de 1933 y Aurora termina matando a su hija, poniendo fin al 'Proyecto Hildegart'.

Como Rodríguez apuntaba, la de Hildegart es una historia real que muy poca gente conoce. "Fue una de las primeras feministas en España en los años 30; un referente político, de la liberación sexual de la mujer". Fue la productora María Zamora la que descubrió su vida al leer sobre ella en una revista y se puso en contacto con Ortiz, que resultó ser una experta en el personaje.

"Es una historia apasionante", aseguraba la directora: "Lo que la hace tan poderosa es que es real, con la violencia, el dolor, las contradicciones, la maternidad, un mundo intelectual apasionante en una época en ebullición que no hemos visto tanto en el cine. A mí me acompaña y me obsesiona desde la universidad". En cuanto a referentes, Ortiz ha mencionado a Jane Campion por "el acercamiento que tiene a personajes femeninos históricos y a sus atmósferas, a sus conflictos".

'APOCALIPSIS Z, EL PRINCIPIO DEL FIN'

'Apocalipsis Z, el principio del fin' Cinemanía

En su afán por apostar por el cine de acción y aventura, Prime Video se embarca en este thriller basado en el libro de Manel Loureiro, una historia sobrenatural protagonizada por Francisco Ortiz y dirigida por Carles Torrens.

Una extraña enfermedad similar a la rabia empieza a extenderse sin freno por todo el planeta, transformando a la gente en criaturas extremadamente agresivas. Pero Manel lleva tiempo viviendo su propio apocalipsis; aún no ha superado la pérdida de su mujer en un accidente, y lleva un año deprimido y aislado de su familia, con Lúculo, su gato, como única compañía.

Cuando la enfermedad cobra aún más fuerza, su hermana insiste en que deje Vigo y se reúna con ella en Canarias, pero el plan fracasa. Manel tiene que parapetarse en su casa, recurriendo a su ingenio y habilidades para sobrevivir. Sin embargo, él y Lúculo pronto se ven empujados a salir, y se irán encontrando con compañeros de viaje improbables pero esenciales.

"La historia surgió por accidente", recordaba Loureiro: "Yo trabajaba como abogado, e hice esto porque necesitaba escribir algo que no fueran querellas, demandas. Lo que no pensé es que eso que escribía en un blog se transformaría en un bestseller publicado en tantos idiomas".

Francisco Ortiz, que da vida a Manel, opinaba de él que "es un chico corriente al que el apocalipsis pilla en un momento en el que la vida le supera". Asimismo, el escritor aseguraba que su protagonista se aleja de los supervivientes de las producciones americanas, capaces de resolver cualquier situación: "Eso no es real, necesitaba a alguien que solo le diferenciara una cosa: su ingenio, su habilidad para sobrevivir, y no hay nadie mejor que Francisco para eso". Actualmente, el equipo busca localizaciones para el rodaje.

'UN HIPSTER EN LA ESPAÑA VACÍA'

'Un hipster en la España vacía' Cinemanía

Comedia basada en el libro homónimo de Daniel Gascón, estará dirigida por Emilio Martínez-Lázaro y protagonizada por Lalo Tenorio y Berta Vázquez. Al protagonista de este relato, Quique, le encargan liderar la política de la España Vacía en un pueblo de Teruel y se enfrenta solo a un pueblo dispuesto a tomarle el pelo ante sus propuestas modernas

Pronto descubre que enviarle allí es un plan de su novia y del líder de su partido para poder estar juntos. Solo contará con su buena voluntad y con Lourdes, la camarera del bar, que quiere evitar que el pobre siga haciendo el ridículo y que entienda que la clave de su éxito reside en aprender a escuchar a sus nuevos vecinos.

"Me gustó el proyecto, una comedia, un genero que no suelo trabajar mucho", aseguraba Vázquez, que reconoce que estaba deseosa de trabajar con Martínez-Lázaro: "De Lourdes me gusta que tiene algo que le permite hacerse con el pueblo desde que llega allí, se gana el respeto de la gente, tiene don de gentes".

