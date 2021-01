Cómo ver 'Bruja Escarlata y Visión', la serie de Marvel en Disney+

Después de un año entero sin estrenos de Marvel Studios, la Fase 4 comienza en la pequeña pantalla. Bruja Escarlata y Visión, la primera serie desarrollada por el estudio para la plataforma de streaming Disney+, dará el pistoletazo de salida a una etapa del MCU que diliará con las implicaciones de un multiverso.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany retoman sus papeles de Wanda Maximoff y Vision en una serie ambientada después de los acontecimientos de Vengadores: Endgame donde se encuentran viviendo en un típico suburbio residencial estadounidense. O al menos eso creen ellos, hasta que sus experiencias empiezan a avanzar por la historia de la televisión y se dan cuenta de que quizás la realidad no es lo que pensaban.

Bruja Escarlata y Visión se estrena el 15 de enero en Disney+ con la emisión de los dos primeros episodios de aproximadamente 30 minutos. A partir de ahí, cada viernes se estrenará un nuevo episodio hasta el total de 9 que componen la primera temporada de la serie, comandada por Jac Schaeffer (Timadoras compulsivas, Viuda Negra).

Teyonah Parris (como Monica Rambeau, la versión adulta del personaje presentado en Capitana Marvel), Kathryn Hahn, Kat Dennings y Randall Park completan el reparto de Bruja Escarlata y Visión junto a Emma Caulfield, que ha revelado que tiene un papel secreto en la serie. Además, cada episodio contará con una canción original de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez(Frozen, Coco).

A continuación puedes ver el último tráiler de Bruja Escarlata y Visión.

Cómo ver 'Bruja Escarlata y Visión' en Disney+

La suscripción mensual a Disney+ es de 6,99€, con un paquete anual a 69,99€. Además de Bruja Escarlata y Visión, la plataforma tiene previsto estrenar una completa sartenada de series Marvel a lo largo del año, como The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ojo de Halcón, Ms. Marvel y What If...?; en 2022 llegarán Moonk Knight y She-Hulk.