Crítica de 'Bruja Escarlata y Visión": la otra Marvel que hasta los haters de Marvel amarán

Kevin Feige nos lo debía. Nos debía una vuelta de tuerca realmente loca y original al género de superhéroes, mucho más demente que cortar el pelo y hacer gracioso a Thor, o meter un mapache y un árbol en los Vengadores (además, todo eso fue obra de Taika Waititi y James Gunn, no nos engañemos). También nos debía más mujeres protagonistas y, en particular, más tiempo en pantalla para la todopoderosa Bruja Escarlata. Uno no contrata a Elizabeth Olsen y le da uno de los personajes más carismáticos de Marvel para después relegarla a un segundo plano constantemente.

Kevin Feige nos debía todas esas cosas y nos las acaba de dar con envoltorio vintage y formato serial en Bruja Escarlata y Visión, una apuesta marvelita en la que calificativos como "única'", "diferente" o "impredecible" no resultan grandilocuentes. Todo superlativo en positivo se le queda corto. Ahora sí, la primera serie de Marvel Studios para Disney+ es fresca, original y rompedora, no parece Marvel y, a la vez, es pura ambición marvelita.

La premisa es sencilla. Situada tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, la serie arranca con Wanda y Visión (Paul Bettany) recién casados, disfrutando de una tranquila y feliz vida suburbana en la idílica Westview. Aunque, qué cosas, algo no cuadra. En los tres primeros episodios a los que ha tenido acceso la prensa, cada capítulo de media hora es un homenaje cuidado al detalle (desde la ambientación a las técnicas de rodaje, pasando por la gestualidad o la forma de hablar de los personajes) a la historia de las sitcoms, desde los años 50 en adelante.

Así, Bruja Escarlata y Visión desemboca en una amalgama de Te quiero, Lucy, Embrujada o La tribu de los Brady, con cabeceras originales, looks clásicos, escenarios fijos y risas enlatadas. También con tramas propias de estas comedias familiares, sobre preocupaciones domésticas tales como impresionar al jefe con una buena cena, encajar en la comunidad de vecinos con un accidentado número de magia o una inesperada (y precipitada) llegada de gemelos.

Cosas de casa

Y, como capitanes de este barco, unos brillantes Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que vuelven a ser pura química entregados a la comedia física, abrazando a sus Elizabeth Montgomery (atentos a los efectos prácticos) y Dick Van Dyke interiores. Ambos brillan como nunca en el Universo Marvelita, con un proyecto que les permite jugar, retarse, romper todo límite y salir airosos de ello. Ya solo por gozar con ellos y su capacidad de adaptarse a los cambios de década siguiendo el hilo de una misma historia, esta ficción merece la pena.

Pero, como bien saben los fans de Seinfeld, Friends o cualquier sitcom que ha hecho historia de la televisión, una comedia televisiva es tan buena como buenos son no solo sus protagonistas, sino también (y sobre todo) sus secundarios. Y la disposición del elenco que acompaña a Olsen y Bettany para lanzarse al vacío es total.

Desde la maravillosa vecina metomentodo de la siempre hilarante Kathryn Hahn hasta la vitalista Monica Rambeau (Teyonah Parris), pasando por la perfecta ama de casa y líder del comité de vecinos (Emma Caulfield), los habitantes de Westview hacen del lugar algo irreal y asfixiante, una trampa mortal e irresistible de sonrisas impostadas, vidas pseudo-perfectas y casas unifamiliares.

La otra Marvel

Hay que dejar una cosa clara: en lo que respecta a los tres primeros episodios de la serie, Bruja Escarlata y Visión no es Vengadores: Infinity War ni Endgame. Es decir, no es acción a diestro y siniestro. Prima el mimo por la trama romántica, por el detalle. Importa los diálogos exagerados y las interacciones sociales. Hay intriga, una amenaza sutil que se intuye, el tono del thriller al final de los episodios con esa televisión que vigila a los protagonistas. También en los easter eggs a modo de anuncio que se cuelan en el relato, pistas cargadas de tensión para los fans del MCU.

Con más corazón y ternura, y menos efectismo que en las anteriores apuestas marvelitas, esta peculiar ficción será un deleite para los fans de la Marvel más detallista y contenida, pero también para quienes no conectan con esas historias de capas y mallas, de efectos especiales impresionantes y explosiones porque sí. Marvel finalmente se abre a un público más amplio, a los fans de la comedia familiar bobalicona, de los romances, a los seguidores de clásicos del género como Embrujada o series contemporáneas como Parks and Recreation.

Bruja Escarlata y Visión es, en resumidas de cuentas, una nueva Marvel. No se puede comparar con nada de lo que la Casa de las Ideas ha hecho antes en pequeña y gran pantalla. 30 minutos por episodio (¡por fin!) de puro goce y diversión, relatos redondos dentro de uno mayor, con el lenguaje propio de la comedia de situación a lo largo de los años al servicio de un elenco en estado de gracia. Lo mejor de las sitcoms y lo mejor de Marvel se alían para que te lo pases pipa con Wanda y Visión.