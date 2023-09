Fuera de España, El cuerpo en llamas no acaba de despegar: ocupa el cuarto puesto entre lo más visto en Netflix, tras Mi dulce niña, One Piece y Un lugar para soñar. En total, la serie acumula 4.100.000 visualizaciones, menos de la mitad de las que lleva la producción alemana que, sorpresivamente, reina sobre la adaptación del manga One Piece.

Y no será porque sus protagonistas no se están esforzando: durante las entrevistas promocionales, Úrsula Corberó incluso ha revelado que padece un retraso en el crecimiento y, en compañía de Quim Gutiérrez, ha abordado las escenas de sexo que ambos interpretan en El cuerpo en llamas.

Quim Gutiérrez en 'El cuerpo en llamas' Netflix

Como suele ser habitual en este tipo de declaraciones, el erotismo desaparece entre bambalinas: las secuencias más lúbricas de la historia del cine y la televisión se rodaron, en su mayoría, a pesar de los principales implicados. Las de Corberó y Gutiérrez no son una excepción.

‘Necesitaba un respirador’

En una entrevista para Los 40 principales, Úrsula Corberó sintetizó décadas de cine erótico en una frase: “La gente piensa que es todo supersexy, pero luego es un cuadro”. En su caso, un cuadro que por poco no acaba con el acta de defunción de Quim Gutiérrez.

Úrsula Corberó en 'El cuerpo en llamas' Cinemanía

Aunque El cuerpo en llamas sigue una investigación policial real que arranca con el hallazgo de un cadáver casi carbonizado, Netflix no ha querido desperdiciar el atractivo de sus protagonistas y los ha llevado a la cama. Y justo aquí, el rodaje de la serie que aborda una tragedia estuvo cerca de terminar en tragedia.

“Yo tenía bronquitis”, empieza Gutiérrez antes de que Úrsula Corberó lo interrumpa: “Niño, unas toses…”. La producción reservó un par de días a las escenas íntimas que salpican la serie; precisamente la semana en la que Quim Gutiérrez estaba peor de salud. “Tras el ajetreo, teníamos que parar porque no podía respirar”, dice el actor, sofocando un par de toses. “Parecía una imagen de sexo en la tercera edad. Necesitaba un respirador”.

