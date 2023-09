Úrsula Corberó confiesa lo que no se veía de 'Física o química': "Lo hacíamos todos con todos y nadie se enfadaba"

Una pregunta persigue a Úrsula Corberó desde que, en 2018, admitiera que la tormenta hormonal que pendía sobre el colegio Zurbarán seguía a sus alumnos cuando se apagaban las cámaras. La actriz, que se encontraba entonces promocionando la serie La embajada, fue víctima del peor de los males para una celebridad, un ataque de sinceridad, y reveló que ella y otros actores de la popular serie producida en España pasaban los fines de semana en una casa rural. Y que, siendo todos jóvenes, atractivos y ricos… Las noches no se les hacían precisamente largas.

Esta anécdota ha resurgido y, de nuevo, la responsable ha sido única y exclusivamente Úrsula Corberó. La barcelonesa visitó a Ibai Llanos en uno de sus directos y este le preguntó por su época en Física o química. El interés de Llanos era, al parecer, puramente cinematográfico porque, como confesó más tarde, ignoraba lo que se cocía entre rodaje y rodaje.

Pero Corberó lo malinterpretó y se echó a reír: “Cada vez que me preguntan por Física o Química, se me pone el culo apretado”. Ibai, estupefacto, reconoció que no había escuchado las declaraciones anteriores de Corberó y esta se las repitió: “Dije que follábamos todos con todos y nadie se enfadaba. Se lio pardísima. No sé en qué momento se me pasó por la cabeza decirlo”, añadió.

¿Dónde puedo ver ‘Física o química’?

Ya sea porque su secuela, titulada Física o química: La nueva generación, ya ha sido confirmada o porque las anécdotas de Corberó te hayan provocado la curiosidad por saber si la química fuera de las cámaras se veía reflejada en el rodaje, es posible que te apetezca ver la serie. En este caso, cuentas con varias alternativas, ya que Física o química está disponible en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Atresplayer.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.