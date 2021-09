Úrsula Corberó confiesa cómo se sintió al conocer el gran spoiler de la temporada final de ‘La casa de papel’

¡Se viene jarana! Atención spoilers de la 5T de La casa de papel (Volumen 1).

En 2017, Úrsula Corberó era la primera en presentarse al fandom de La casa de papel, protagonizando la escena inicial de la serie. Su rol de narradora omnisciente situaba a esta en una posición privilegiada en los atracos perpetrados en estas cinco temporadas, algo que auspiciaba un gran número de teorías con relación a su persona. Una serie de hipótesis quebradas tras la épica muerte de Tokio en la serie creada por Álex Pina, que provocaba el clímax de su personaje y las lágrimas de gran parte de la audiencia.

"Había una especie de paz y calma, bastante parecida a la muerte. Eso ha hecho que me vaya renovada de alguna manera. Es como que pasé todo el luto allí", ha señalado la actriz catalana sobre su triste despedida en un nuevo vídeo de Netflix. Esta también compartía cómo fue leer por primera vez el libreto de su desenlace. "Fue heavy. Fue muy fuerte. De hecho, tengo una foto de cuando terminé de leer el guion y me hice una selfie, porque estaba destruidísima. El último capítulo ha sido para mí una especie de ritual chamánico, donde me han dado la oportunidad de terminar como a mí me hubiera gustado".

En este Volumen 1 de la 5T, conocíamos mejor la historia de Tokio en relación a los dos grandes amores de su vida: René (Miguel Ángel Silvestre) y Río (Miguel Herrán). Dos vidas completamente diferentes que habían llevado a la rebelde atracadora a sumarse al nuevo golpe en el Banco de España y a perder la vida ante el avance militar, no sin antes llevarse por delante a Gandía (José Manuel Poga), el ejecutor de su gran aliada y amiga Nairobi (Alba Flores).

Por todo ello, Corberó señala que el "sufrimiento" y la "intensidad" de la ficción, que provocó que casi se le cayera el omoplato de tanto apretar el gatillo, se quedara afónica de gritar y llorar o estuviera tan sucia, merecen sin duda la pena al irse con un buen sabor de boca. "A pesar de todo eso, ha sido increíble porque he vivido todo como una despedida mágica y se notaba mucho en el ambiente también". Nosotros echaremos de menos a uno de nuestros personajes favoritos.

