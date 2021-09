Hablemos de ESE final de 'La casa de papel' 5T (volumen 1): grandes sorpresas y cabos sueltos

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DE PAPEL 5T (V. 1)]

Vivir muchas vidas. Así se llama el último episodio de la quinta temporada (volumen 1) de La casa de papel, que Netflix estrenó el viernes pasado. La protagonista absoluta de la trama es Tokio (Úrsula Corberó), la narradora que nos ha conducido a través de los atracos mejor planificados y más globales de la pequeña pantalla. Pero no nos adelantemos...

Álex Pina y su equipo prometían una última entrega (la segunda parte llegará el 3 de diciembre) cargada de acción, el arranque de una guerra que llevaría a sus atracadores con máscaras de Dalí al límite. Y vaya si han cumplido. Granadas, tanques, ametralladoras, explosiones... Todo para poder medirse a los hombres más peligrosos y con menos escrúpulos del ejército español.

Estos cinco episodios del primer volumen de la temporada final han sido pura guerra, con los protagonistas más expuestos y debilitados que nunca. Sin embargo, ya sabemos que casi siempre tienen un as en la manga. Eso sí, las bajas cada vez duelen más y la despedida de esta entrega ha sido especialmente dolorosa para los fans. Analizamos los cabos sueltos y las grandes sorpresas que ha dejado tras de sí esta primera parte de la última temporada de La casa de papel.

Cabo suelto: ¿Qué intenciones tiene Sierra?

Despedíamos la cuarta temporada de la serie con el Profesor (Álvaro Morte) recién cazado por la inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri). Sin embargo, después de que el coronel Tamayo (Fernando Cayo) la defenestre públicamente una vez más y tras un inoportuno parto (del plan parir nace la pequeña Victoria), a la temida ex-policía no le queda otra que 'unirse' a sus enemigos de monos rojos.

Pese a todo, no nos confiemos porque, a la que el Profesor, Marsella (Luka Peros) y Logroño (Ramón Agirre, que ya se ha ganado el corazón de los fans) se distraen, ella va al baño y se esconde una especie de alicate en la manga. ¿Qué planea hacer con eso? Algo nos dice que busca limpiar su nombre y dar un fututo mejor a su hija sin ayuda de delincuentes.

Sorpresa: El regreso de Nairobi

Era una de las grandes incógnitas de la temporada: ¿volvería Nairobi (Alba Flores) tras su trágico final en la cuarta entrega? Hemos tenido que esperar al cuarto capítulo para comprobarlo, pero, al final, la espera ha merecido la pena. El personaje protagoniza un emotivo flashback con Tokio en la casa de Toledo en la que prepararon el atraco.

Rodeada de santos, Nairobi carga su arma mientras Tokio le pregunta si cree que hay algo después de la vida. "No, nada", responde. "¿Se acaba todo?", le dice entonces su amiga. "No, todo no, dejas tu recuerdo. Me gustaría que dijeran que sintieron cosas conmigo, como la amistad". Tokio afirma que siempre la recordará diciendo "Yo voy", cuando se apuntó al plan para salvar a Río, y después concluye: "Yo sí que creo que hay algo, creo que te quedas a vivir en el último sitio que piensas, en el lugar feliz, en esos recuerdos me quedaré a vivir siempre".

Sin duda, es uno de los momentos más emocionales de estos nuevos episodios, no solo por el regreso de Nairobi, sino también por el significado que tiene la escena. Ambas morirán en ese robo en el que están a punto de embarcarse, pero, como desean, dejarán una huella imborrable y se despedirán en sus momentos más felices.

Cabo suelto: ¿Qué pinta Rafael en todo esto?

Si, en las temporadas pasadas, los flashbacks protagonizados por Berlín (Pedro Alonso) nos permitían conocer su implicación en el atraco al Banco de España y ahondar en su relación con Palermo (Rodrigo de la Serna), esta vez nos trasladan a Copenhague para una aventura padre e hijo que se agradece como respiro de la trama principal.

En la capital danesa, Berlín nos presenta a su retoño, Rafael (Patrick Criado), un ingeniero informático treintañero que por nada del mundo quiere robar con su padre, pero termina viéndose envuelto (y disfrutando) en el hurto de unas reliquias durante un distinguido concierto de piano en el que también participan Marsella, Bogotá (Hovik Keuchkerian) y Tatiana (Diana Gómez). La mezcla perfecta entre Ocean's Eleven y The Italian Job.

¿La lección que aprende Rafael de todo esto? Que si quieres algo, tienes que robárselo al dueño. Pues bien, esa miradita final entre Rafael y Tatiana por los canales de la ciudad nos indica que lo mismo el hijísimo le puede quitar la novia a su progenitor. De tal palo... Por lo pronto, estamos seguros de que el joven no ha dicho su última palabra y sospechamos que podría estar implicado de alguna manera en el robo al Banco de España.

Sorpresa: Adiós, Tokio

El último episodio cubre muchos frentes: Manila (Belén Cuesta) se declara a Denver (Jaime Lorente), Estocolmo (Esther Acebo) se chuta morfina incapaz de lidiar con el disparo a Arturito (Enrique Arce), Helsinki (Darko Peric) ha sido gravemente herido en el anterior episodio... Y el ejército tiene a Tokio, Denver y Manila acorralados en la cocina.

Sin embargo, como decíamos, este episodios es el de Tokio. Los flashbacks en los que vemos la muerte de René (Miguel Ángel Silvestre), más de su viaje previo a Lisboa, la posterior alianza de la protagonista con el Profesor y el comienzo de su relación con Río (Miguel Herrán) vaticinan que algo va a pasar. Gandía (José Manuel Poga), con su "Me ha dicho un pajarito que Nairobi te está guardando un sitio en el cielo", adelanta la tragedia.

Esa chica que Berlín fichó porque "no tenía nada que perder" resulta ser una joven enamorada que, cuatro años antes, quiso atracar bancos con su novio "para ser libre"; que tuvo el valor para volver a nacer cuando bailó con Río en Toledo al son de I Wish That I Could See You Soon; es la mujer que facilita la huida de sus compañeros por el montaplatos tras haber sido acribillada a balazos por los francotiradores.

Así, es la heroína que hace estallar granadas en su cuerpo para acabar con Gandía y todos los soldados que pueda en un último suspiro, no sin antes despedirse de Río: "Es el primer día de tu siguiente vida. Tienes que vivir muchas vidas, mi amor. Y ahora vete porque va a haber jarana". Todo ello mientras Pablo Alborán y Cecilia Krull cantan una versión de Grândola, Vila Morena, clásico tema portugués que dio comienzo a la Revolución de los Claveles. Un sacrificio épico para el personaje que lo comenzó todo.

Cabo suelto: Y ahora, ¿qué?

En pleno luto por la muerte de Nairobi, los atracadores acaban de perder a uno de sus pilares: Tokio. La líder del grupo, la dinamita que necesitaban en los momentos más desesperados. Una dolorosa pérdida para el grupo, otro duro 'jaque' al Profesor y un mazazo para Río, que trataba desesperado de salvarla cuando ella se inmoló para acabar con Gandía.

El público también se queda sin uno de los personajes más potentes y magnéticos de la banda, sin su narradora (a ver quién nos cuenta ahora cómo acaba todo esto), sin la carismática ladrona que dio comienzo a esta historia. Resulta difícil imaginar una La casa de papel sin Tokio, por lo que el reto de cara a los últimos cinco episodios de la series es mayúsculo.

Aunque, pensándolo bien, si algo le gusta al equipo de guionistas de la serie es dejarnos sin nuestros personajes favoritos (Berlín, Nairobi, ahora Tokio). ¿La volveremos a ver en flashbacks? ¿Cómo se las arreglarán el resto de ladrones para completar el atraco? ¿A cuántos enemigos se ha llevado Tokio por delante? El 3 de diciembre, veremos si el Profesor y sus alumnos aventajados consiguen llevarse el oro y salir airosos de este robo, aunque ya no habrá más jarana.

