[VÍDEO] Úrsula Corberó sobre el final de 'La casa de papel': "Las dos últimas semanas de rodaje estaba fatal"

Ha llegado el día de volver a ponerse el mono rojo y la máscara de Dalí para el final de La casa de papel. O, más bien, el principio del final. Netflix lanza hoy el volumen 1 de la quinta y última temporada del fenómeno de Álex Pina (la segunda parte se estrena el 3 de diciembre), que nos meterá durante cinco episodios en el Banco de España con los atracadores más internacionales.

En esta nueva tanda de episodios nos reencontramos con los protagonistas en el Banco de España, donde llevan encerrados más de 100 horas. Viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a Nairobi (Alba Flores) y con el Profesor (Álvaro Morte) inoperativo, sin un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército.

Hemos hablado con Úrsula Corberó (Tokio) y José Manuel Poga (Gandía), heroína y villano respectivamente, sobre lo que podemos esperar de esta traca final. "Va a ser la mejor temporada", se atreve a afirmar Poga, mientras que Corberó subraya que "hay mucho salvajismo": "Va a estar a la altura de lo que la gente espera".

Robos y despedidas

Para los actores no ha sido fácil despedirse de un proyecto que ha marcado tanto sus carreras. En el caso de Úrsula, la catalana reconoce que ha sido "duro" decir adiós a La casa de papel: "Las dos ultimas semanas de rodaje estaba muy mal, muy triste. Estaba llorando por las esquinas, tenían que parar el rodaje porque no había manera de recomponerme, pero también estaba exhausta y ya no sabía por qué lloraba".

En cuanto a los recuerdos que se han llevado de la serie, Poga ha recibido un paquete con el mono rojo y la careta de Dalí, al igual que Corberó, aunque ella, por si las moscas, ya había robado varias cosas durante el rodaje.

Puede que su etapa con mono rojo haya llegado a su fin, pero, sin duda, la fama internacional que han conseguido al ser parte de un fenómeno como este no se va a ir a ninguna parte, al menos de momento. Corberó recuerda su sorpresa al aterrizar en Vancouver (Canadá) para rodar Snake Eyes y encontrarse las calles llenas de chicas disfrazadas de Tokio en Halloween. Lo mismo le pasó en Japón, donde le repetían "Tokio in Tokio". "No tengo escapatoria, tengo que ir a Marte", asegura.

