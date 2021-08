Monos rojos y caretas de Dalí. Bueno, y un plan infalible a prueba de imprevistos ideado por la brillante mente del Profesor (Álvaro Morte). Esa ha sido la fórmula mágica de Álex Pina y su equipo para conquistar espectadores de todas partes del mundo desde que La casa de papel arrasara con todo a su llegada a Netflix.

La serie que ha roto todas las fronteras se despedirá con su quinta temporada, aunque dividirá esta despedida en dos volúmenes de cinco episodios cada uno, con la primera parte llegando a Netflix el 3 de septiembre (la segunda llega en diciembre). Pero aún queda mucha jarana antes de decir adiós. Repasamos todo lo que sabemos sobre el principio del fin.

¿Qué pasará ahora?

Antes que nada, recordemos brevemente cómo nos despedíamos de nuestra banda de atracadores favorita: con Alicia Sierra (Najwa Nimri) apuntado con una pistola al Profesor: "Jaque mate, hijo de puta". Este acababa de liberar a Lisboa (Itziar Ituño) y la había trasladado al Banco de España con el resto de sus compañeros.

Justo cuando todos ellos estaban celebrando en la azotea del edificio que habían vuelto a engañar a la policía con 'ayuda' de Gandía, al otro lado del walkie-talkie, el Profesor se daba la vuelta para toparse con una pistola.

El profesor (Álvaro Morte) y la inspectora Sierra (Najwa Nimri) MANOLO PAVÓN/NETFLIX

En esta nueva tanda de episodios nos reencontramos con los protagonistas en el Banco de España, donde llevan encerrados más de 100 horas. Viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a Nairobi (Alba Flores) y con el Profesor inoperativo, sin un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Empieza la guerra.

Cabe recordar que el rodaje de estas dos últimas partes ha trasladado al equipo de la ficción a Dinamarca y Portugal. Además de en Madrid, donde se ha grabado prácticamente la totalidad de la serie, las cámaras captaron a Pedro Alonso, Diana Gómez y Patrick Criado en Copenhague; y a Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre en Lisboa.

¿Y las tramas abiertas?

La quinta entrega seguirá situándose principalmente en el Banco de España, donde dará respuesta a los cabos sueltos. La cuarta parte queda así como una especie de entrega de transición con más preguntas que respuestas: ¿Cuál es entonces el plan del Profesor? ¿Por qué ha metido a Lisboa en el Banco de España en lugar de reunirse con ella? ¿Cómo piensa sacar de ahí a sus alumnos aventajados?

En primer lugar, no sabemos cómo actuará la siempre imprevisible Alicia Sierra. Recordemos que se ha ganado el odio de muchos peces gordos tras ridiculizar a Tamayo (Fernando Cayo), la policía nacional, el CNI y hasta el Ministerio del Interior en una rueda de prensa. ¿Desvelará que Benito Antoñanzas (Antonio Romero) era el infiltrado de la carpa? ¿Se unirá a la banda después de que la policía pretendiera culparla solo a ella por las torturas que había sufrido Río (Miguel Herrán) en la parte 3? Y, lo más importante: ¿Dará a luz en algún momento?

La quinta temporada de 'La casa de papel' Cinemanía

También tenemos a Gandía (José Manuel Poga), el gran villano de las temporadas pasadas, que secuestraba a Tokio (Úrsula Corberó) y acababa con la vida de Nairobi. Lo último que veíamos de él era cómo Bogotá (Hovik Keuchkerian) le daba una paliza en las escaleras que daban a la azotea. Si bien todo apunta a que lo único que ha hecho es dejarlo inconsciente, ¿cómo se aguantarán los atracadores las ganas de matarlo después de lo de Nairobi?

Y el que realmente puede liarla (otra vez) es Arturito (Enrique Arce), el personaje más odiado de la serie. Aunque Manila (Belén Cuesta) terminaba por pegarle un tiro en la rodilla, que lo condenaba simbólicamente por haberse aprovechado de Amanda (Olalla Hernández), algo nos dice que seguirá intentado provocar una rebelión por parte de los rehenes. Recordemos que tienen un móvil en sus manos...

En cuanto a los amoríos entre los ladrones, las parejas favoritas de la audiencia no están viviendo su mejor momento. Río y Tokio, que rompían al final de la tercera temporada, estuvieron más alejados que nunca en la cuarta, aunque hubo cierto acercamiento al final de la entrega. Y, por otro, Denver (Jaime Lorente), alias Maserati, no estuvo especialmente acertado tratando de recuperar a Estocolmo (Esther Acebo).

¿Quiénes se unen?

Nueva etapa en La casa de papel, nuevos personajes para que líen un poco más el atraco. Esta vez, la serie suma a dos de las estrellas españolas más solicitadas del momento: Miguel Ángel Silvestre, 'chico Pina' tras su paso por Sky Rojo y a quien también hemos visto recientemente en 30 monedas, a las órdenes de Álex de la Iglesia; y Patrick Criado, parte de uno de los fenómenos televisivos más aclamados del año pasado, Antidisturbios.

Hace unas semanas, Netflix finalmente desvelaba la identidad de sus personajes, y están estrechamente relacionados con dos de los protagonistas de La casa de papel. Silvestre da vida a René, el exnovio de Tokio (Úrsula Corberó), con el que esta empezó a atracar.

Cómo olvidar aquel comienzo de la serie: "Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”. La protagonista estaba refugiada en una autocaravana, huía de la policía y acababa de perder al amor de su vida: René. Todo indica que la quinta entrega ahondará en su historia de amor a través de flashbacks, en los que los veremos en la capital portuguesa.

En cuanto a Criado, interpreta a Rafael, el hijo de Berlín (Pedro Alonso). En el primer capítulo de la primera temporada, Berlín le decía a Río (Miguel Herrán) que tener un hijo "es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo”. El suyo ahora tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa clara: no quiere ser como su padre. Rafael protagonizará algún que otro flashback con su padre por Dinamarca, aunque en este caso también podría están involucrado en el atraco al Banco de España en la actualidad.

Además de Silvestre y Criado, José Manuel Seda también se incorpora a la ficción como Sagasta, comandante de las Fuerzas Especiales del ejército español. Se ha curtido en innumerables misiones internacionales, en las que se ha enfrentado a lo peor de la especie humana. Lo que lo sitúa, precisamente, en el mismo lugar que los hombres que ha matado.

Es un líder nato, al que sus hombres van a seguir hasta el final si él se lo pide. Cuando se pone el uniforme, se convierte en una mente analítica, fría y despiadada capaz de pasar por encima de cualquier convención ética o moral si la misión lo requiere.

¿Cuándo se estrena?

La quinta temporada de La casa de papel, que será la última, llegará a Netflix en dos tandas de cinco episodios cada una: la primera parte, a la que la plataforma se refiere como volumen 1, estará disponible el 3 de septiembre, mientras que la segunda, volumen 2, aterrizará justo tres meses después, el 3 de diciembre.

Será entonces cuando los fans de todo el mundo tengan que decir adiós definitivamente a estos ladrones con motes de ciudades que han conquistado a la audiencia internacional, de España a EE UU, de Turquía a Brasil. Sin duda, La casa de papel ha sido un fenómeno global sin precedentes, una ficción española que ha conseguido romper fronteras físicas e idiomáticas como ninguna otra.

Pero no nos pongamos nostálgicos antes de tiempo porque aún nos quedan 10 episodios trepidantes por disfrutar (y un atraco por finalizar) antes de despedirnos definitivamente del Profesor, Tokio, Río y compañía. Al fin y al cabo, la guerra final solo acaba de empezar.

