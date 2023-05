Seis testigos y un asesino al que nadie sabría reconocer. ¿No sabrían o no querrían hacerlo? ¿Está el asesinato justificado si es para impartir justicia? Estas son las preguntas de las que parte Tú también lo harías, la nueva serie española creada por David Victori (No matarás, Sky Rojo) y Jordi Vallejo (No matarás, El inocente) estrenada el pasado 26 de abril y que ya se ha convertido en un éxito en plataformas.

El thriller parte de un atraco a mano armada en una línea de autobús que conecta el aeropuerto con las cercanías de Barcelona. La recreación de los hechos según los 6 testigos que viajaban en el vehículo presenta a 3 atracadores dispuestos a robar todos los ahorros de los allí presentes a través de las aplicaciones telefónicas de sus bancos. Sin embargo, de repente, un séptimo pasajero encapuchado consigue terminar con ellos y huir.

Días más tarde, los testigos afirman no haberle visto la cara al asesino, pero la policía sospecha que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo que les salvó la vida. Mientras los 6 protagonistas se encuentran en la fina línea entre pasar de testigos a cómplices de asesinato, el caso se vuelve viral bajo el hashtag #TúTambiénLoHarías, posicionando a la opinión pública a favor del justiciero.

La serie puede disfrutarse en Disney+ y cuenta con conocidas caras de grandes actores españoles como protagonistas. En el cuerpo de policía, encontramos a Pablo Molinero (El verano que vivimos) y Ana Polvorosa (Aída, Las chicas del cable), quienes dan vida a los agentes de policía -y expareja- que ven cómo los testigos parecen estar mintiéndoles a la cara.

Entre los testigos, Paco Tous (Los hombres de Paco, La casa de papel) se convierte en el conductor de autobús mientras que Michelle Jenner (Los hombres de Paco, La cocinera de Castamar), Elena Irureta (Patria), Xavi Sáez (El inocente, La edad de la ira), Viti Suárez (El Silencio) y Pilar Bergés (La Valla, By Ana Milán) dan vida a los pasajeros que presencian los 3 asesinatos.

Pablo Molinero y Ana Polvorosa en 'Tú también lo harías' Cinemanía

Además, la producción de Disney+ cuenta con la colaboración de Chechu Salgado (Servir y proteger, Fariña), Ana Wagener (Intimidad, Los amantes pasajeros), Mirela Balic (Élite), José Manuel Poga (Sky Rojo) y Mabel del Pozo (Antidisturbios, Élite), quienes dan vida a los atracadores, investigadores, periodistas y allegados de las víctimas afectados por el caso.

