Los próximos estrenos de series y películas en Disney+ en mayo de 2023

May the 4th be with you! En el mes de Star Wars era imposible no contar con nuevos estrenos sobre la saga intergaláctica más querida por los fans de la ciencia ficción. Casa de grandes series como Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian, Disney+ tiene preparada más de una sorpresa tanto para para los veteranos jedis como para los más jóvenes padawans.

Pasado el 4 de mayo, los estrenos no dejarán de llegar al streaming. Este mes, nuestras pantallas se llenan de algunas de las caras más importantes del panorama televisivo y musical del momento con celebridades como Kim Kardashian, Ed Sheeran o Jack Harlow protagonizando los nuevos documentales, series y películas de los próximos 31 días.

A ellos se unen los estrenos de otras series y películas que nos llevaran a la luna, nos mostrarán las ventajas y problemas de conocer a un dios mitológico y nos demostrarán que, por mucho que la vida no haya seguido el plan que tenías en mente, nunca es tarde para volver a encaminarla. A continuación, te contamos cuáles son los próximos estrenos de series y películas de Disney+ para el mes de mayo.

Series

Solamente 2 de las nuevas 7 series que Disney+ estrena el este mes son historias que ya conocemos. La primera es la tercera temporada de Las Kardashian, la segunda, la temporada 2 de Single Drunk Female, comedia sobre una joven que lucha contra el alcoholismo en casa de su madre. El resto van desde la ficción más fantástica a un documental sobre la fama, pasando por la adaptación en formato miniserie de una de las historias más trágicas de la Segunda guerra mundial.

De la mano de National Geographic llega Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank, miniserie centrada en la importante figura de Miep Gies, la secretaria que ayudó a ocultar a la familia Frank y que encontró y guardó el diario de Ana. A ella se le suma Ed Sheeran: La suma de todo, un documental dividido en 4 partes que profundiza en la vida privada del cantante británico durante una de las épocas más difíciles de su vida.

Entre los títulos de ficción, encontramos la adaptación de la novela gráfica de Gene Luen Yang, Chino americano, la serie, sobre un adolescente que se hace amigo del hijo de un dios mitológico; Not Dead Yet, comedia sobre una chica soltera que decide reiniciar su vida y retomar la carrera que dejó hace 10 años; y una nueva serie de Los Muppets para los más pequeños.

Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank (2 de mayo)

Ed Sheeran: La suma de todo (3 de mayo)

Los Muppets: Los Mayhem dan la nota (10 de mayo)

Not Dead Yet (10 de mayo)

Chino americano, la serie (24 de mayo)

Las Kardashian 3T (25 de mayo)

Single Drunk Female 2T (31 de mayo)

Películas

En 1992, un joven Woody Harrelson protagonizaba junto a Wesley Snipes la película Los blancos no la saben meter sobre dos amigos, uno blanco y otro negro, que jugaban al baloncesto mientras se peleaban entre ellos y contra aquellos que quisiesen medirse con sus dotes para el deporte.

En 2023, y bajo el título original en inglés, White Men Can't Jump, son el rapero Jack Harlow y Sinqua Walls quienes interpretan a una antigua estrella que vio su vida truncada por diversas lesiones y a un jugador que desperdició su propio futuro en el deporte, respectivamente.

A esta celebración actualizada de la cultura del streetball de Los Ángeles se une el estreno de Crater, un drama de ciencia ficción dirigido por Kyle Patrick Alvarez (Por trece razones) sobre un chico que, tras crecer en una colonia minera lunar, decide ir a explorar un cráter legendario antes de ser reubicado en otro planeta.

Crater (12 de mayo)

White Men Can’t Jump (19 de mayo)

El mes de Star Wars

Desde que alguien se dio cuenta de que la fecha del 4 de mayo en inglés "May the 4th" sonaba igual a la primera parte de la famosa frase de Star Wars "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe), mayo se ha convertido en el mes de la saga intergaláctica más famosa de la historia del cine.

Disney+ celebra el evento con dos estrenos para que tanto adultos como niños disfruten del día de Star Wars. Para los primeros, la plataforma vuelve con el volumen 2 de la serie nominada al Emmy Star Wars: Visions con 9 nuevos cortos de 9 estudios diferentes de animación. Para los segundos, encontramos la serie Star Wars: Las aventuras de los jóvenes Jedi.

Además, en Disney+ se encuentran disponibles todas las películas de la saga y series originales como Andor, Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian.

Star Wars: Visions (4 de mayo)

Star Wars: Las aventuras de los jóvenes Jedi (4 de mayo)

