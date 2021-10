Tráiler final de ‘The Witcher’: la segunda temporada se acerca

Durante el pasado TUDUM 2021, evento consagrado a las novedades de Netflix, The Witcher tuvo una presencia muy holgada. No podía ser de otro modo: la lujosa adaptación del ciclo literario de Andrzej Sapkowski (anteriormente trasladado a los videojuegos con gran aceptación del fandom) se había convertido en poco tiempo en uno de los buques insignias de la compañía, de modo que su esperada segunda temporada solo era uno de los múltiples proyectos centrados en el mundo de Geralt de Rivia. Estaba La pesadilla del lobo, film animado ya estrenado al que le seguirá otro en algún momento, y también The Witcher: Blood Origin, futura precuela ambientada 1.200 años antes con el protagonismo de Sophia Brown y Lizzie Annis. Aún queda mucho por ver de este mundo, pero también hay que reencontrarse ya mismo con el brujo.

En el mismo evento se vieron varios clips de la segunda temporada de The Witcher y, sobre todo, se confirmó una tercera temporada para la serie desarrollada por Lauren Schmidt Hissrich. Semanas después, Netflix ha publicado un tráiler definitivo en compañía del póster correspondiente (con “El destino es una mala bestia" como eslogan). En este avance destaca tanto la peculiar selección musical como el colapsado mundo que presenta, por el que Geralt de Rivia (Henry Cavill) ha de transitar queriendo proteger a la princesa Ciri (Freya Allan). En efecto, el brujo ha dejado de lado sus labores de cazamonstruos para ejercer de guardaespaldas de Ciri en el camino hacia Kaer Morhen, descubriendo alarmado que los poderes de la joven no dejan de crecer mientras se avecina un inevitable reencuentro con Yennefer (Anya Chalotra).

En el reparto, amén de los mencionados, encontramos a Kristofer Hivju en compañía de nuevas adiciones como Adjoa Andoh, Cassandra Clare, Liz Carr o Graham McTavish. Casi exactamente dos años después del lanzamiento de la primera temporada (el COVID-19 ha entorpecido severamente la producción de nuevos episodios), la segunda entrega de The Witcher llegará a Netflix este 17 de diciembre. Puedes ver el tráiler sobre estas líneas, y echarle un vistazo al póster.

Póster de 'The Witcher' Netflix

