En diciembre de 2019 Netflix se topó con uno de los grandes hitos de su producción original, pero no puedo expandirlo tan rápido como le habría gustado. La primera temporada de The Witcher, que adaptaba el universo literario de Andrzej Sapkowski previa mediación de unos exitosos videojuegos, encandiló al fandom y consagró a Henry Cavill como el sombrío protagonista, de modo que la plataforma se puso de inmediato a trabajar en una segunda temporada. No obstante, llegó la crisis del COVID-19, y el rodaje de los nuevos episodios fue suspendido para posteriormente ponerse en pausa varias veces a causa de los positivos. Finalmente parece que la producción ha terminado, y que Netflix está lista para empezar con la promoción.

Ha sido en TUDUM 2021, evento de la plataforma, donde The Witcher ha estado muy presente, incluso más allá del correspondiente y esperado tráiler de la segunda temporada. Este, de hecho, ha sido básicamente una fusión de escenas de la primera tanda con algunas de la segunda, puesto que los grandes anuncios iban por otra línea. Por ejemplo, a la hora de confirmar fecha de estreno: los nuevos episodios de The Witcher llegarán a Netflix antes de que termine el año, el próximo 17 de diciembre. Y la plataforma también ha aprovechado el momento para confirmar que ha renovado la serie a cargo de Lauren Schmidt Hissrich por una tercera temporada de modo que los fans puedan estar tranquilos: hay margen para seguir adaptando las historias de Sapkowski.

Además del tráiler, en el marco de TUDUM 2021 han sido publicados dos clips correspondientes a la próxima temporada, que vienen a reforzar el nuevo carácter de Geralt de Rivia (Cavill) como preocupado mentor, por mucho que esto chirríe con su carácter. En uno de ellos le vemos discutir con su amigo Nivellen (Kristofer Hivju) sobre esta labor mientras que en otro aparece junto a la susodicha pupila: Ciri, interpretada por Freya Allan, que junto a Cavill y Anya Chalotra como Yennefer volverán a ser los principales personajes de la ficción. Aquí tienes el primero.

Y aquí el segundo.

Por último, Netflix también ha publicado un avance en exclusiva de The Witcher: Blood Origin correspondiente a su rodaje. Se trata de una precuela de The Witcher ambientada 1.200 años antes de la aparición de Geralt, protagonizada por Sophia Brown y Lizzie Annis. La producción comenzó oficialmente este mes de agosto y el featurette mostrado durante el TUDUM 2021 apunta a que todo se está desarrollando a buen ritmo. En conjunción a estas novedades, Netflix ha confirmado una segunda película de animación (la primera, La pesadilla del lobo, se estrenó el pasado agosto), y ha dejado caer que prepara una serie destinada al público familiar. El universo de The Witcher se expande.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.