Tráiler de 'Werewolf by Night', el especial de Halloween de Marvel con Gael García Bernal

Con cuatro Fases a sus espaldas (la última a punto de acabar), el Universo Cinematográfico de Marvel ha alumbrado tantas películas y series, con innumerables personajes repartidos entre ellas, que a cada tanto se antoja vital un soplo de aire fresco. A esto obedecen el ocasional coqueteo de la maquinaria de Kevin Feige con otros géneros y tonos, pero puede que nunca haya afrontado un desvío tan drástico como el que ofrece Werewolf by Night. Llevamos meses oyendo hablar de este proyecto, sin concretar mucho más aparte de que supondría un especial de Halloween destinado directamente a Disney+ (primera vez que Marvel Studios se marca una jugada así) y que lo protagonizaría Gael García Bernal.

Este fin de semana se desarrolla la D23 en Anaheim, California, y naturalmente ha habido un panel dedicado a las novedades de la Casa de las Ideas. Entre estas ha destacado la confirmación de que ese especial halloweenesco no solo existe, sino que además tiene una pinta estupenda: lo hemos comprobado a partir de un tráiler recién salido del horno donde Bernal aparece interpretando a Jack Russell, uno de los varios Hombres Lobo que han aparecido en los cómics de Marvel. La versión de Russell es la que crearon en los 70 Gerry Conway y Mike Ploog, y lo que le distingue es una característica semejante a la Jennifer Walters de She-Hulk (actualmente en emisión): puede transformarse a voluntad.

Russell aparece en Werewolf by Night rodeado de mucha gente desconocida y de mala catadura, entre quienes podemos ver a Laura Donnelly como Elsa Bloodstone y se anuncia la aparición de otro personaje mítico de los cómics, Man-Thing. Del tráiler destaca la alegría con la que irrumpen asesinatos y desmembraciones (lo que augura una inédita calificación por edades) y también el aparato formal: Werewolf by Night aparenta haberse rodado en blanco y negro, y concretamente en uno que recuerda a las películas de terror de los años 30. Así, la imagen de Werewolf by Night es imperfecta, puntualmente quemada y evoca al celuloide (seguramente desde un esforzado tratamiento digital) para encontrar personalidad propia entre la miríada de títulos de Marvel.

Pero aún hay más. Este especial, del que se desconoce la duración y viene precedido de un llamativo Marvel Studios’ Special Presentation, está dirigido nada menos que por Michael Giacchino: el compositor, ganador del Oscar, que ha colaborado asiduamente con Marvel para acompañar con su música a los héroes de turno. Se trata del debut de Giacchino a la dirección, compartiendo créditos con el también debutante Jaycob Maya. Werewolf by Night, tiene prevista su llegada a Disney+ para este 7 de octubre, y puedes ver el impactante tráiler bajo estas líneas.

Marvel ha publicado un póster oficial además del tráiler:

Póster de 'Werewolf by Night' Disney

