Tráiler de la segunda temporada de 'La remesa mala', los héroes más improbables de 'Star Wars'

Hay fans de Star Wars que aún distan de creerse lo buena que ha resultado ser Andor: la madurez que ha inyectado al universo de George Lucas luego de la convulsa trilogía de secuelas a cargo de Disney y las reacciones ambivalentes a sus series en acción real, con Obi-Wan Kenobi a la cabeza. El caso es que sí: Andor, ahora mismo envuelta en la producción de su segunda temporada, ha traído un realismo a la galaxia alejado de los acostumbrados misticismos sobre la Fuerza. Lo curioso es que no fue la primera serie en hacerlo, pues antes de su estreno en Disney+ una serie de animación había transitado por un camino semejante, espoleada por la dramática última temporada de The Clone Wars.

Hablamos de La remesa mala, spin-off de la citada serie que se ambienta como Andor en el periodo donde el Imperio domina la galaxia y empieza a formarse poco a poco la Alianza Rebelde. Sus protagonistas son un grupo de soldados clon defectuosos que se negó a cumplir la Orden 66 (esa que conduciría al exterminio de los Jedi), de forma que ahora son desertores que viven aventuras y tratan de proteger a una joven llamada Omega, al estilo de lo que pasa en Obi-Wan Kenobi con Leia y en The Mandalorian con Mando y Grogu. La primera temporada fue muy bien recibida por el fandom y no tardó en ser renovada, de forma que la segunda temporada ya está lista y llegará a Disney+ este 4 de enero.

Será poco después del fin de Andor (también del lanzamiento de Tales of the Jedi, serie de animación ambientada antes del Imperio), y poco antes del estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, fijado para el 1 de marzo. La remesa mala, que mantiene a Filoni como máximo responsable, narrará nuevas aventuras de este grupo de antihéroes, y acaba de publicar un tráiler donde se deja ver a un aprendiz de Jedi que cruza sus caminos con los clones. Su nombre es Gungi y es de la especie de Chewbacca, los wookies. La perspectiva de ver a un wookie usando una espada láser es demasiado tentadora, de ahí que La remesa mala vuelva al streaming con plena intención de expandir el universo animado de Filoni, sin sentirse intimidada por las series en acción real.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

