Tráiler de ‘Black Lotus’, el espectacular anime de ‘Blade Runner’

En 2017, previo al estreno de Blade Runner 2049, Shinichiro Watanabe demostró de forma apabullante lo bien que le podía sentar al universo de Blade Runner un acabado anime. Lo hizo a través del cortometraje Blade Runner: Apagón 2022, que servía de precuela para el film de Denis Villeneuve pero obtuvo los aplausos suficientes como para sentar un precedente con el que trabajar. Así las cosas, pronto se anunció una serie de anime a cargo del mismo creador de Cowboy Bebop, aunque durante los años siguientes no volvimos a tener novedades sobre ella. Esto ha cambiado de la noche a la mañana gracias a la Comic-Con At Home, donde se ha lanzado el primer tráiler de la serie.

Su título es Blade Runner: Black Lotus, y presenta una atractiva mezcla entre diseños propios del anime y la animación por ordenador. Más allá de la labor de Watanabe, la dirección ha recaído sobre dos nombres propios del anime contemporáneo: Shinji Aramaki y Kenji Kamiyama. Este último triunfó hace algunos años con su largometraje Ancien y el mundo mágico y ahora es alguien muy solicitado en Hollywood, como ejemplifica su presencia en el proyecto Star Wars Visions (que se estrena en septiembre) o el que Warner Bros. Animation haya recurrido a él para dirigir The War of the Rohirrim, precuela animada de El señor de los anillos.

No es la primera vez, por lo demás, que Kamiyama trabaja con Aramaki, pues en el pasado ambos han desarrollado los reboots de Ultraman y Ghost in the Shell. Blade Runner: Black Lotus, por su parte, supone una serie de 13 episodios (se desconoce si con la idea de que se prolonguen) que conduce la historia al año 2032, una década después del desastre que retrató Watanabe. Como novedad con respecto a las películas de Ridley Scott y Denis Villeneuve, en este caso el protagonista no es un oficial de policía encargado de cazar replicantes, sino una replicante hecha y derecha en plena huida de las autoridades.

En la versión original de Black Lotus podremos disfrutar de las voces de Josh Duhamel, Brian Cox, Henry Czerny o Jessica Henwick. Se supone que llegará a las pantallas el próximo otoño a través de Adult Swim y Crunchyroll, pero aún no se ha dado una fecha específica. Puedes disfrutar del intenso tráiler bajo estas líneas.

