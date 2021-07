‘Star Wars Visions’: Fecha de estreno y argumento de los cortos de la serie anime

Puede que la experiencia con la trilogía de secuelas de Star Wars no haya sido muy satisfactoria para el fandom, pero en Disney están dispuestos a enderezar el pabellón amparándose en las alabanzas unánimes que han cosechado las dos primeras temporadas de The Mandalorian. Esto ha provocado que el desarrollo de largometrajes quede en segundo plano (aunque ya se preparan dos films a cargo de Patty Jenkins y Taika Waititi) mientras la Casa del Ratón inyecta energías a su división destinada a Disney+, ofreciéndose como constatación de esto lo que ocurrió a finales del año pasado durante el Investor Day.

Fue entonces cuando Disney anunció innumerables series nuevas que dieran réplica a The Mandalorian, más allá de títulos en gestación previa como Obi-Wan Kenobi o Andor. Una de estas series era Star Wars Visions, que en su momento no fue de las que más pábulo tuvo pese a su novedoso planteamiento... y a la cercanía de su estreno. Esta antología de cortometrajes animados, se nos dijo, llegaría al streaming en algún punto de 2021, y Disney acaba de concretar fecha: este 22 de septiembre. La tenemos encima, como quien dice, de ahí que la información en torno a las piezas que la compondrán ya ha empezado a fluir.

El concepto que sustenta Star Wars Visions es de lo más sugerente: dar absoluta libertad a varios estudios de anime (consagrados o por consagrar) para que produzcan un cortometraje enmarcado en el universo de George Lucas. El formato recuerda a lo que Netflix planteó en Love, Death + Robots (que recientemente estrenó su segundo volumen) o a la misma Disney con ¿Qué pasaría si?, antología de Marvel que llegaría curiosamente al catálogo este 11 de agosto, poco más de un mes antes que Visions.

En cualquier caso, ya va siendo hora de que desentrañemos en qué va a consistir cada corto, y quiénes son sus responsables.

'Los gemelos'

Fotograma de 'Los gemelos' Lucasfilm

Star Wars Visions quiere permanecer lo más lejos posible del drama de los Skywalker, pero eso no quiere decir que su legado no se traduzca de algún modo en estos cortos. Es imposible no pensar en Luke y Leia, de hecho, al hilo del argumento de Los gemelos, que viene desarrollado por Hiroyuki Imaishi de Studio Trigger (la factoría que nos trajo recientemente Promare). Imaishi es, por cierto, el responsable de una joya de culto como es Dead Leaves, estrenada en 2004, y su sello particular puede percibirse en las primeras imágenes que han llegado de Los gemelos.

Este corto se ambienta después de los acontecimientos de Star Wars: El ascenso de Skywalker, cuando los restos de la Primera Orden se las han apañado para criar a un par de gemelos en el Lado Oscuro de la Fuerza. Gemelos que podrían permanecer en este bando... o no.

'El anciano'

Fotograma de 'El anciano' Lucasfilm

Studio Trigger también está detrás de El anciano, dirigido por Masahiko Otsuka. SlashFilm se hace eco de unas declaraciones de Otsuka en torno a su corto, que se ambienta años antes de La amenaza fantasma (es decir, en un terreno apenas explorado por el audiovisual): "Para algunos espectadores esta serie podría ser su primera experiencia con Star Wars, así que quería hacer algo que se pudiera disfrutar sin conocer la historia. Nuestra obra no está conectada con ninguno de los personajes o películas, pero explora a los Caballeros Jedi y la dinámica de maestro/padawan en un contexto más antiguo”. En este corto, el maestro Jedi y su aprendiz se enfrentarán a un enemigo desconocido.

'El noveno Jedi'

Fotograma de 'El noveno Jedi' Lucasfilm

“Me preguntaba si después del Episodio IX se habría asentado la paz en la galaxia. A todos nos gustan las historias de los Jedi y los sables láser pero, ¿qué fue de los Caballeros Jedi luego de la saga de películas? Mi historia trata de eso”, cuenta Kenji Kamiyama sobre el corto que ha dirigido para Visions, por título El noveno Jedi. Esta pieza también se ambienta posteriormente a los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, y su mayor garantía es el nombre del estudio y su director: Production IG está detrás de la saga Ghost in the Shell, mientras que Kamiyama triunfó con Ancien y el mundo mágico en 2017 y está detrás de la futura precuela animada de El señor de los anillos, por títuloThe War of the Rohirrim.

'Lop y Ocho'

Fotograma de 'Lop y Ocho' Lucasfilm

Yuki Igarashi dirige Lop y Ocho con el amparo de Geno Studio, productora responsable de la serie anime Golden Kamuy. Este corto se ambienta entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, y nos transporta a un planeta cuyos habitantes viven en una armonía muy especial con la naturaleza. Su historia comienza cuando llega el Imperio y genera un conflicto con esta comunidad. La protagonista, Ocho, es hija de un clan local semejante a la yakuza, y un día entabla contacto con una huérfana esclavizada llamada Lop: una criatura humanoide parecida a un conejo con la que entablará una hermosa amistad.

'El duelo'

Concept art de 'El duelo' Lucasfilm

Tajkanobu Mizonu del estudio Kamikaze Douga dirige El duelo, del que por el momento apenas se han dado detalles.

'La novia del pueblo'

Concept art de 'La novia del pueblo' Lucasfilm

Tampoco es mucho lo que se sabe de La novia del pueblo, más allá de que su director es Hitoshi Haga y lo produce Kinema Citrus.

'Akakiri'

Fotograma de 'Akakiri' Lucasfilm

La directora Eunyoung Choi firma Akakiri con Science SARU, estudio de anime conocido, entre otras cosas, por haber puesto en pie la aclamada serie de Masaaki Yuasa Devilman Crybaby, disponible en Netflix.

'T0-B1'

Fotograma de 'T0-B1' Lucasfilm

Science SARU también está detrás de T0-B1, pero este viene dirigido por Abel Góngora.

Tatooine Rhapsody

Fotograma de 'Tatooine Rhapsody' Lucasfilm

Finalmente, el último de los nueve cortos que compondrán Star Wars Visions tiene el título más molón de la historia (Tatooine Rhapsody) y ha sido descrito como una ópera rock ambientada en el planeta de origen de Anakin Skywalker... donde se dejará caer nuestro querido Boba Fett. Está dirigido por Taku Kamura de Studio Colorido, responsable del film Amor de gata que llegó a los cines el año pasado.

Bajo estas líneas tienes un avance oficial donde puedes conocer más de cerca estos cortos, que en principio llegarían de forma semanal a Disney+.