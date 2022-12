Ver a un actor en un papel distinto al que se le asocia tiene su atractivo. Charlie Cox, que para muchos siempre será Daredevil, cambia de marco y encarna a un jefe interino del MI6 británico en serios problemas en Traición, miniserie de Netflix (tiene su punto morboso que el intérprete vuelve a la plataforma) que protagoniza junto a Olga Kurylenko y la española Oona Chaplin. Un aseado thriller de espionaje de los que apetece seguir viendo y que por tanto promueve la maratón para la que está concebido.

Creada por Matt Charman, guionista, en colaboración con los hermanos Coen, de la estupenda El puente de los espías, la propuesta responde a lo que señala su título, tanto por lo que los demás creen del personaje de Cox como por los aspectos que van surgiendo desde diferentes lados. Aunque a su tratamiento quizá le faltan brío y fuerza formal, el desarrollo reviste interés a lo largo de sus cinco episodios. Conforme avanza entraña una ligera complejidad, no obstante de las que gusta que aparezcan en el terreno abordado. No es que no se entienda, sino que hay que pararse a pensar en algunos detalles para apreciar su cauce completo.

La premisa remite al pasado que vuelve, y de manera además contundente. El recién nombrado máximo responsable de la Inteligencia británica descubre que la exespía rusa que fue su amante ha estado detrás de las situaciones y logros que han propiciado su meteórica trayectoria profesional. Un favorecimiento mediante acciones en la sombra con el colofón del envenenamiento de su mentor (Ciarán Hinds) para que así pueda sucederle. Un trabajo de más de una década para que, en su posición de poder, le facilite la información que busca.

Entre los personajes de Cox, acertado en su rol, y de Kurylenko, muy solvente en el perfil interpretativo que ha construido estos años, late lo que hubo y lo que permanece, si bien Traición no va por esos derroteros. Primero muestra el impacto de él y cómo ella le presiona, y después la cuestión de que están juntos en medio de los graves frentes abiertos y los peligros, con el significado de la ayuda mutua a pesar de todo.

En lo que respecta a Adam Lawrence (Cox), la historia expone primero las implicaciones profesionales de la responsabilidad adquirida de repente, incluidos los cambios familiares, y luego las implicaciones del oscuro descubrimiento y de lo que este supone para él si trasciende, de ahí sus esfuerzos por arreglar la situación. Los pasos delictivos que tiene que dar, la trama orquestada para influir en el resultado de las próximas elecciones, la existencia de informes secretos relativos a numerosos altos cargos y la vigilancia de la CIA agravan todavía más su realidad.

Olga Kurylenko, coprotagonista de 'Traición' (Netflix)

Kara, la resolutiva exagente rusa, encierra matices. A priori antagonista, se mueve por un único objetivo, guiado por su sentido de justicia y reparación, y dentro de la posición límite en la que pone al miembro del MI6 no pretende causarle daño. Que lleve años volcada en lo que busca encierra recorrido.

La esposa del agente, madrastra de sus hijos, papel a cargo de Chaplin (buen trabajo de la actriz) es el personaje con más relieve dramático, así como el que más crece y evoluciona. Tras el nombramiento, la exmilitar sospecha que algo ocurre con su marido, y el factor de la otra mujer influye en su recelo. Ante todo quiere entender lo que pasa y recurre a su amiga de la CIA, ‘casualmente’ de visita por la ciudad. Su retrato, como se ha indicado, va más allá de la clásica posición de la mujer que se halla al margen, con el agrado que ello depara en lo narrativo.

Traición, que en el proceso muestra la aparición de la turbiedad del sistema así como alude a las medidas tomadas sobre ideas prefijadas, trae estimulantes sorpresas. Desprende sugerencia la vía que adopta cuando llega lo clave, alejada de lo habitual y que eleva el nivel de la historia. El camino final, abierto a una segunda parte si se diera la ocasión, posee especial dimensión por la propia senda y por la vinculación que brota.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.