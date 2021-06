‘Tom y Jerry’ protagonizarán una nueva serie animada en HBO Max

Tom lleva persiguiendo a Jerry desde los años 40, habiendo aparecido en multitud de series y cortometrajes a lo largo de las décadas sucesivas. Este 2021 se estrenó tanto en HBO Max como en salas de cine Tom y Jerry, dirigida por Tim Story: un híbrido de animación e imagen real que llevaban a los célebres enemigos a Nueva York y obtuvo un sorprendente éxito. Con una apertura de 14.1 millones de dólares, y una recaudación global de 118 millones, quedó claro que el público seguía interesado en las aventuras de gato y ratón, por lo es lógico que la misma HBO Max haya querido impulsar una nueva serie animada con relación con la película.

Esta es Tom and Jerry in New York y, como dice su título, encuentra a los protagonistas correteando por la Gran Manzana, luego de haber conseguido instalarse en el hotel Royal Gate gracias a la mediación de Kayla (Chloë Grace Moretz). A diferencia del film de Story, sin embargo, Tom and Jerry in New York será una serie totalmente animada, sin que esté claro si repetirían algunos de los personajes que conocimos hace pocos meses en el cine. Según recoge Collider, la serie está dirigida por Darrell Van Citters de Renegade Animation, factoría que ha auspiciado varias obras de Tom y Jerry en el pasado, como la serie The Tom and Jerry Show que duró cinco temporadas.

Tom and Jerry in New York viene producida además por Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation (el mismo estudio que recientemente anunció la puesta en marcha de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), estando también involucrada la gente de Cartoon Network. La serie ya tiene fecha de estreno en HBO Max: 1 de julio, pero aún no sabemos si habrá forma de verla en España. Paralelamente a su anuncio ha sido publicado un póster que da cuenta del look que manejará la serie, aparentemente muy clásico y cercano a las aventuras canónicas de los personajes.

Póster de 'Tom and Jerry in New York'

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.