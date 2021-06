Warner prepara una película anime de ‘El señor de los anillos’ sobre la historia del Abismo de Helm

A veinte años del lanzamiento de El señor de los anillos: La comunidad del anillo, no cabe duda de que la obra de J.R.R. Tolkien sigue muy presente en el audiovisual mainstream. Más allá del exitoso reestreno de la trilogía dirigida por Peter Jackson en varios países del mundo, Amazon afronta la producción más cara de su historia con una serie de El señor de los anillos que promete contarnos historias inéditas de la Tierra Media… y esa es más o menos la promesa que también lanza The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, el inesperado proyecto de animación que acaba de anunciar Warner Bros., y que quiere estrenar cuanto antes.

The War of the Rohirrim es una película anime que ejerce de precuela a la historia archiconocida de El señor de los anillos, remontándose a varios siglos para centrarse en el pasado de una de las localizaciones más célebres de las novelas de Tolkien: el Abismo de Helm. The War of the Rohirrim narrará, así, la historia del noveno rey de Rohan Helm Hammerhead, indagando en cómo se construyó el escenario de la que muchos consideran la batalla más espectacular de la trilogía de Jackson. Producida por Joseph Chou, a cargo del guion tenemos a Jeffrey Addis y Will Matthews, responsables de otra fantasía épica como fue Cristal oscuro: La era de la resistencia.

En cuanto al director, Warner Bros. Animation ha echado el resto para contratar a un nombre de lo más prestigioso dentro del anime: Kenji Kamiyama. Kamiyama ha estado involucrado durante años en la franquicia de Ghost in the Shell, así como en series del estilo de Ultraman y Cyborg 009, y en 2017 estrenó el largometraje Ancien y el mundo mágico. Warner Bros. Animation es el estudio que ha estado detrás de films como La LEGO Película (y derivados), así como Happy Feet, la Tom y Jerry que se estrenó hace poco y la inminente Space Jam: Nuevas leyendas. The War of the Rohirrim sería su primer proyecto de anime, cuyo desarrollo le ha encargado a Sola Entertainment.

Desde New Line Cinema (asociada con Warner Bros. Animation para la producción, y responsable de las películas de Peter Jackson) han querido mantener el vínculo con las anteriores adaptaciones cinematográficas, de forma que la especialista en Tolkien Phillipa Boyens (guionista de El señor de los anillos y El hobbit, y aparente responsable de la famosa frase “vuelve a haber carne en el menú, muchachos”) ejerza como consultora. Sam Register, de Warner Bros. Animation, describe The War of the Rohirrim como “una representación épica del mundo de J.R.R. Tolkien que nunca se ha contado antes”.

“Todos los que formamos parte de New Line sentimos una gran afinidad por el extraordinario mundo que creó J.R.R. Tolkien, así que la oportunidad de volver a sumergirnos en la Tierra Media con el equipo de Warner Bros. Animation es un sueño hecho realidad”, se puede leer, por otra parte, en un comunicado publicado conjuntamente por Warner Bros. y New Line. “Los fans conocen el Abismo de Helm como el escenario de una de las mayores batallas jamás llevadas al cine y, con muchos de los mismos creativos implicados y el brillante Kenji Kamiyama a la cabeza, no podríamos estar más emocionados de ofrecer una visión fresca de su historia”.

El estudio no ha dado una fecha de estreno aunque su idea es que se distribuya en los cines, y se desconoce si The War of the Rohirrim podría llegar previamente a la esperada Señor de los anillos de Amazon.

