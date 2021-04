“No tenía ningún sentido”: Detrás de la frase más famosa de ‘El señor de los anillos’

La trilogía de El señor de los anillos acometida por Peter Jackson entre 2001 y 2003 siempre estará en el corazón de múltiples cinéfilos (los mismos que, en el ámbito español, están deseando volver al cine pronto para asistir a su reestreno por el 20 aniversario de La comunidad del anillo), pero como es inevitable en un proyecto tan enorme y ambicioso, nunca ha sido ajena a la mofa internetera. En concreto, cierto pasaje de Las dos torres ha generado incontables memes en Internet por lo desconcertante de la frase “¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos!”, que gritaba un Uruk-hai en cierto momento del film.

La cita zanjaba una discusión entre orcos acerca de la conveniencia de comerse a los prisioneros Merry y Pippin… o más bien la zanjaba el hecho de que el Uruk-hai susodicho decapitara al orco de Mordor con el que discutía, ofreciendo su carne muerta a los paladares del resto del batallón. ¿Significaban sus palabras que los orcos sabían lo que era un menú? ¿Acaso habría restaurantes en la Tierra Media? Desde luego daba que pensar, y durante una reciente entrevista con Thrillist el actor Stephen Ure (intérprete bajo el maquillaje de varios orcos de El señor de los anillos) ha hablado sobre su génesis.

Ure fue el mismo de quien hablábamos recientemente por lo mal que lo pasó durante el rodaje, cuando el maquillaje provocó que no pudiera respirar y desencadenó un ataque de pánico. De una forma más distendida, pero también más acusadora, Ure cree que en el guion de El señor de los anillos “hay muchas cosas que no tienen ningún sentido”. “Por supuesto que los orcos no pueden saber lo que es un menú. Pero no ibas a decir nada sobre la escritura, porque si no se iban a ir a reescribirlo y tú te tendrías que quedar más tiempo sentado esperando. Realmente, al final del día, solo querías terminar rápido. No tengo ni idea de por qué esa frase se ha hecho tan famosa”.

El intérprete cree, además, que no es la única frase ridícula que podemos encontrar en El señor de los anillos, e identifica a una clara responsable: Philippa Boyens, coguionista de la saga junto a Peter Jackson y Fran Walsh. “Hay muchas cosas tontas. Es responsabilidad de Philippa Boyens”, asegura. “Añadió montones de cosas que no tenían sentido. Llegó a la película porque era la experta en Tolkien, y puedo decir con exactitud cuáles eran las frases que escribió Philippa. Como en el tercer film, cuando estoy interpretando a Gorbag, alcanzo a Frodo para matarle sin su cota de mithrill, y le digo ‘te voy a desangrar como a un gorrino ensartado’”.

Ure interpretó a varios orcos de El señor de los anillos, de Gorbag al Grishnákh que presenció el célebre momento del menú, y no guarda en mucha estima el trabajo de Boyens. La cual, por cierto, ganó el Oscar a Mejor guion adaptado por El retorno del rey (donde se dejaba oír la frase del ‘gorrino ensartado’) y luego volvió a encargarse de escribir junto a Jackson y Walsh la trilogía de El hobbit.