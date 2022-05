Toda una nueva generación LGTBIQ+: tráiler del reboot de ‘Queer as Folk’

Estos días Russell T. Davies anda ocupado con la nueva temporada de Doctor Who, que ha fichado a Ncuta Gatwa como nuevo piloto de la TARDIS. Más allá de la longeva serie de BBC, sin embargo, el legado televisivo de Davies es omnipresente, y así es como el creador de Years and Years también se ha visto vinculado al relanzamiento de otra serie de la que él fue artífice: Queer as Folk, rompedor drama queer que inició su andadura en 1999, durando solo dos temporadas en esta primera iteración. Más tarde, de 2000 a 2005, Davies se mantendría al frente de una expansión mucho más exitosa, que duró hasta cinco temporadas.

Ahora Davies ha aceptado ejercer de productor ejecutivo en el esperado reboot de la serie británica, que mantiene el título original y tiene previsto estrenarse en Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal de la que aún no hay noticias en España. Está por ver qué forma legal de verla podremos encontrar aquí, pero lo que ya está confirmado es que Queer as Folk regresará este 9 de junio, con Stephen Dunn como principal responsable. Dunn dirigió en 2015 el film canadiense Closet Monster, también de temática LGTBIQ+, y a la hora de afrontar una nueva serie de Queer as Folk ha hecho mucho hincapié en lo importante que fue para él la ficción original, suponiendo algo así como un “despertar”.

Los guionistas ya han insistido en que esta nueva serie no es un reboot exactamente, aunque desde luego la Queer as Folk inaugural es una gran inspiración. Cuando queda menos de un mes para su lanzamiento, Peacock se ha decidido a publicar el tráiler, mientras van concretándose los detalles básicos de la trama. En este caso la historia se ambientará en Nueva Orleans, en torno a las consecuencias de una tragedia inspirada en un acontecimiento real: el tiroteo de 2016 que, dentro de un bar gay de Orlando llamado Pulse, provocó la muerte de 49 personas a manos de un terrorista vinculado al Estado Islámico.

Queer as Folk nos presenta a Brodie (Devin Way), un joven con fobia al compromiso que ha de vivir en Nueva Orleans tras este traumático acontecimiento. Lo hace con su madre (Kim Cattrall, vista estos días en Como conocí a vuestro padre) y con su hermano Julian (Ryan O’Connell). Pronto Brodie se verá en el centro de una pandilla de jóvenes en la que destacan Mingus (Fin Argus), un joven de género fluido, así como Ruthie (Jesse James Keitel), una juerguista trans, o Johnny Sibilly como un ex de Brodie que se ha convertido en abogado. Juliette Lewis también está presente en el reparto como la madre soltera de Mingus.

Los responsables coinciden en que esta Queer as Folk será “inherentemente política”. “La serie va a ser controvertida y tiene que serlo. Ninguno de nuestros personajes es perfecto, cambian constantemente y toman decisiones difíciles y egoístas”, declara Dunn. “Cometen errores, y queremos dejar que hagan esto porque es lo que le dejamos hacer a Don Draper o Tony Soprano. Hemos tenido muchos antihéroes, pero rara vez vemos el tipo de diversidad de esta serie. Rara vez la vemos representada de un modo que incluya sus defectos”. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

