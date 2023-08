El reparto de 'This Is Us' se despide de Ron Cephas Jones: "El mundo brilla un poco menos"

Ron Cephas Jones, actor veterano conocido por su premiado papel en This is Us, ha muerto a los 66 años a causa de una enfermedad pulmonar. Pese a haber actuado en otras ficciones recientes como Ley y orden: crimen organizado, Better Things o Luke Cage, fue el personaje de William Hill en This Is Us el que le valió reconocimiento y dos premios Emmy.

Así, el reparto del aclamado drama ha despedido a Jones en redes. Mandy Moore, que daba vida a la matriarca Rebecca Pearson, ha compartido una foto con el actor en el penúltimo episodio de apuesta, asegurando que "llegar a conocer y trabajar con Ron en el salvaje viaje de This Is Us fue el mayor regalo".

"Era pura magia como humano y como artista... Atesoraré todos los momentos para siempre", ha continuado: "Aunque no estaba tanto como nos hubiera gustado en el set, era parte intrínseca de la fabricación de la serie, fue como si siempre estuviera ahí".

"Nunca olvidaré lo especial que fue rodar este episodio en particular y darle la bienvenida otra vez para decir adiós de forma correcta a nuestra familia de This Is Us y a toda la experiencia. Estoy muy triste. Mis pensamientos y amor están con Jasmine y su familia y amigos. Te quiero, Ron", ha escrito.

Sterling K. Brown, que interpretaba a Randall Pearson, hijo del personaje de Jones en la serie, también ha dicho adiós al actor en Instagram. "La vida ha imitado al arte hoy, y una de las personas más maravillosa que el mundo ha visto ya no está con nosotros", se puede leer.

"Ron ha muerto y el mundo brilla un poco menos. Hermano, te queremos. Y te echaremos de menos. Sigue haciéndoles reír en la siguiente fase de la existencia y nos vemos cuando llegue allí", ha añadido.

"Ron, gracias por deslumbrar cada habitación en la que entrabas", ha escrito Chrissy Metz, Kate Pearson en This Is Us: "Nunca olvidaré y me han cambiado tu buen corazón, increíble espíritu, inmensurable talento y preciosa sonrisa. Que tu transición esté llena de luz y paz. Todo mi amor a Jasmine y sus seres queridos en este momento. Eres el mejor gato".

I first got to know Ron at the start of This Is Us, a magical time when it felt like we were all being shot out of a cannon. He was always steady, always grateful - even as the madness swirled around us.



He loved actors.



He LOVED his daughter.



And we loved him. All of Us. — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 20, 2023

El creador de This Is Us Dan Fogelman se ha referido a la muerte de Jones como "una pérdida enorme" en su mensaje en redes: "Ron era el mejor entre los mejores, en pantalla, en el escenario y en la vida real. El más genial. El mejor para quedar y reír. Y dios mío, qué actorazo. Creo que jamás cambié una sola toma suya... Porque lo hacía todo perfecto".

"La primera vez que conocí a Ron fue al comienzo de This Is Us, un momento mágico en el que sentí que todos habíamos salidos disparados de un cañón", ha seguido explicando: "Siempre fue estable, siempre agradecido, incluso cuando la locura daba vueltas a nuestro alrededor. Amaba actuar. Amaba a sus hijas. Y nosotros lo queríamos. Todos nosotros".

Chris Sullivan, Toby Damon en la apuesta, ha sido otro de los miembros del elenco que se ha despedido de Jones: "No puedo creer que se haya ido. No parece posible. Era un corazón tan generoso y compasivo. Me siento agradecido por el tiempo que pasamos juntos".

Jon Huertas, que daba vida a Miguel Rivas en This Is Us, también ha dicho adiós con el siguiente mensaje: "Ron, eras uno de los hombres más talentosos y entrañables con el que he tenido el placer de trabajar. Tan generoso, personal y profesionalmente". "

"No solo yo te echaré de menos, el mundo echará de menos tu espíritu. Pero el grandioso regalo de tener tu gracia en nuestros escenarios y pantallas vivirá por siempre en nuestros corazones. Te quiero, Ron, estás en tu siguiente actuación", ha concluido.

