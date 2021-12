'The Witcher': Todo lo que necesitas recordar antes de ver la temporada 2

Hace precisamente dos años, el pasado diciembre de 2019, se estrenaba en Netflix la serie que auguraba ser “la nueva Juego de tronos”: el actor británico Henry Cavill se quitaba el traje de Superman y se enfundaba su armadura y peluca rubia para dar vida a Geralt de Rivia, el personaje protagonista de la saga de libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

La primera temporada constó de ocho episodios durante los cuales el brujo buscó sin descanso a la princesa Cirilla (Freya Allan) por todo el Continente, quien a su vez le buscaba a él (cosas de ser el uno destino del otro), mientras encontraba en su camino a todo tipo de monstruos, peligros y personajes tan interesantes como la hechicera Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

Una entrega que causó todo tipo de opiniones diferentes entre público y crítica, pero que, tras dos años de parón, vuelve con sus nuevos episodios. Antes de sumergirnos de nuevo en los misterios de este mundo fantástico medieval, te ponemos un poco al día de cómo están las cosas en el Continente.

Las tres líneas temporales

Muchos nombres, informaciones, personajes principales y secundarios y líneas de tiempo entrecruzadas. El primer capítulo de The Witcher nos presentaba a Geralt de Rivia, uno de muchos brujos mutados genéticamente en su juventud para desarrollar capacidades sobrenaturales de lucha y dedicarse al oficio de matar monstruos por dinero. Ni más ni menos. Pero a partir de ahí, seguir el rastro de Cavill y de todo su pasado (y el de las otras dos protagonistas de la serie) se tornaba complicado para muchos.

La historia de Geralt (relatada resumidamente a lo largo de 20 años) nos muestra cómo el brujo fue criado y entrenado por Vesemir, otro de su especie, antes de enfrentarse a sus propias aventuras y de conocer a su carismático compañero, el trovador Jaskier (Joey Batey). Es en el capítulo cuarto cuando empieza el meollo: Geralt salva la vida de Duny (Bart Edwards), el que finalmente sería el marido de la princesa de Cintra, Pavetta (Gaia Mondadori).

Como agradecimiento, la pareja ofrece al protagonista la famosa Ley de la Sorpresa, que hasta más tarde no se explica y que resultaría ser que el destino de su futura hija, Ciri, y el del brujo quedan unidos para siempre.

Años más tarde, cuando la princesa tiene ya 14 años, Cintra cae a manos de Nilfgaard (nación invasora del sur). Geralt no puede rescontrarla a tiempo y Cirilla huye. A partir de ese momento ambos intentan encontrarse sin descanso, hasta que consiguen hacerlo en el último capítulo de la temporada.

Por su parte, la línea temporal de Cirilla, que solo abarca dos semanas, nos muestra cómo la princesa huye de su hogar, ayudada por el elfo Dara (Wilson Radjou-Pujalte) y perseguida en todo momento por el ejército nilfgaardiano y todo tipo de criaturas, mientras descubre que tiene poderes especiales.

Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg Cinemanía

Por último, la historia de Yennefer de Vengerberg, que demuestra una notable evolución del personaje a lo largo de 60 años, comienza con ella siendo aún una adolescente, jorobada y con diversas deformaciones faciales. La hechicera Tissaia de Vries (MyAnna Buring) se la compra a su padre y se la lleva a Aretuza, una escuela de magia donde aprende a usar sus poderes y sufre un impresionante cambio físico y emocional.

Finalmente, la protagonista consigue hacerse un hueco en la corte de Aedirn, donde nos trasladamos 30 años después para observar como Yennefer sigue insatisfecha con su vida y solo cree poder darle sentido recuperando lo que un día entregó a cambio de sus poderes y transformación física: su fertilidad.

La relación de Geralt y Yennefer

Los caminos del brujo y la hechicera se unen en el quinto capítulo, cuando Jaskier libera accidentalmente a un Djinn, una especie de espíritu-genio de la lámpara que concede tres deseos y que maldice y hiere al trovador. Cuando Geralt busca la ayuda de un mago para curarle, la más cercana es Yennefer. Ambos se sienten una conexión incontrolable desde el primer momento que, pese a sus múltiples discusiones, en seguida se traduce en relaciones sexuales.

Sin embargo, sus caminos se separan y, cuando vuelven a encontrarse años más tarde, Yennefer descubre que el último deseo que pidió Geralt al Djinn fue que sus destinos estuvieran siempre entrecruzados, algo que la enfada y le hace creer que su amor no es real, sino producto de la magia.

Anya Chalotra y Henry Cavill Cinemanía

¿Qué pasará en esta segunda temporada? ¿Volverán a verse? No hay duda alguna de que sí, aunque también es cierto que Geralt tampoco podría darle a Yennefer ese hijo que ella busca, pues los brujos son estériles a causa de las diversas mutaciones a las que son sometidos.

El viaje continúa…

La última escena del octavo capítulo nos mostraba, por fin, ese encuentro y abrazo entre Geralt y Ciri que, sumado la pregunta de la princesa: “¿quién es Yennefer?”, unía así las tres historias-líneas temporales de los protagonistas de la trama. Según avanza el tráiler y las primeras críticas de la nueva entrega, los nuevos episodios serán menos complicados de seguir y estarán basados en su mayoría en el tiempo y espacio actuales de la historia.

Freya Allan como Ciri Cinemanía

En ellos, se profundizará en la relación entre el brujo y la princesa, un tándem que comienza a conocerse y que aún tiene que enfrentarse a muchos peligros para estar a salvo: el norte y el sur del Continente siguen en guerra y muchos monstruos terroríficos siguen sueltos. Al mismo tiempo, veremos al Geralt más paternalista y cuidadoso y a una princesa que sigue aprendiendo a conocer todo el poder que lleva dentro.

¿Y Yennefer? La última vez que vemos a la hechicera es luchando contra Nilfgaard -liderada por el caballero negro Cahir (Eamon Farren) y por la también hechicera Fringilla (Mimi Ndiweni)- en la batalla de Sodden Hill, donde hace uso de toda su magia para dar fin a la batalla y no sabemos realmente qué acaba siendo de ella, pero sí que sobrevive dada su aparición en los avances de la segunda temporada.

Público versus crítica

Hace dos años, la primera temporada de The Witcher dividió al público y a la crítica (actualmente acumulan un 91% y 68%, respectivamente, en la conocida web Rotten Tomatoes) conquistando al primero y generando más de una traba en los expertos: un guion con defectos en sus diálogos, demasiada confusión narrativa, tramas aburridas, exageradas escenas de lucha y estilo visual de PlayStation 4 fueron algunas de ellas.

Sin embargo, la verdad es que la personalidad única y los gruñidos del personaje de Cavill, en uno de los mejores papeles de su carrera, una historia y protagonistas que enganchan (con sus particularidades), sus buenas escenas de acción, una inolvidable banda sonora (compuesta por Sonya Belousova y Giona Ostinelli) y el saberse reír hasta de sí misma, la hacen única entre las series de su género.

Está claro que The Witcher es una de esas series que no tiene término medio: o la adoras con el corazón o te aburre rápidamente. No obstante, seas de un bando u otro, la espera ha llegado a su fin. Después de dos años y de dificultades en la producción de los ocho nuevos capítulos (positivos de covid-19 entre el equipo incluidos), la ficción fantástica vuelve a Netflix para todos aquellos que deseen volver a entretenerse con su magia, acción, humor y buen fondo. Seguro que no decepciona.

