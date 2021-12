Henry Cavill conquista Madrid con 'The Witcher' 2T: "Leo las críticas de los fans, tanto las positivas como las negativas"

Henry Cavill es un entusiasta del universo de The Witcher. El actor, que ha visitado Madrid para promocionar la segunda temporada del fenómeno nacido de las páginas de Andrzej Sapkowski (se estrena en Netflix el 17 de diciembre), responde cada pregunta de los periodistas que hemos acudido a la rueda de prensa con esmero, evidenciando su respeto y cariño a la saga literaria, los videojuegos que lo adentraron en el Continente y su fandom. Por ello, más allá del éxito de la primera entrega, Cavill asegura que en esta segunda sigue sintiendo "la responsabilidad de representar el material original y hacerle justicia".

Los nuevos episodios arrancan tras el esperado encuentro entre Geralt de Rivia y Ciri (Freya Allan), después de que el protagonista dé por muerta a Yennefer (Anya Chalotra) en la Batalla de Sodden. "Ahora veremos la faceta protectora de Geralt", cuenta Cavill: "Él siempre ha sido alguien protector, pero, cada vez que intenta proteger a alguien, se mete en líos. Con Ciri por fin puede sacar esa parte de él, ser más él mismo que nunca".

Para esta entrega, que se centrarán en una Ciri aprendiz ("está aceptando su poder y aprendiendo a confiar en un extraño", dice el británico), el equipo se ha basado sobre todo en La sangre de los elfos, el primer libro de la saga. Asimismo, conoceremos más sobre el pasado del protagonista, que volverá a Kaer Morhen, hogar de los brujos de la Escuela del Lobo. Allí lo espera Vesemir (Kim Bodnia), su figura paterna y mentor.

Cavill confiesa que para él era fundamental mostrar la faceta más intelectual del protagonista, eclipsada por su carácter taciturno en la anterior entrega: "Insistí para que se viera su sabiduría y hacerlo así más tridimensional”. El actor reconoce que también le influyeron para ello las críticas que recibió la primera temporada, en la que muchos fans echaron de menos este lado del protagonista.

"Leo lo que dicen los fans, es importante tanto lo abrumadoramente positivo como lo negativo", afirma: "Hay que diferencia la crítica destructiva de la constructiva. A veces tienen razón. En la segunda entrega también insistí en que se mostrara más el intelecto del personaje porque en la primera optamos por un Geralt más silencioso y me di cuenta de que los seguidores de la vieja escuela no aprecian esos matices”.

Fan confeso de los videojuegos gracias a su padre, Cavill se adentró en el universo de The Witcher a través de los juegos de la franquicia y revela que, fascinado por la riqueza del Continente, ya estaba obsesionado con dar vida a Geralt antes de que la serie se materializara: "Como fan del género fantástico, después de los juegos me enamoré de los libros por su complejidad y sus matices, por Geralt, que parce una cosa y es otra. Oí rumores de que Netflix había comprado los derechos y los perseguí. Luego conocí a Lauren [Schmidt Hissrich], la creadora, y me dijo que no era el idóneo. Pero me propusieron hacer una audición y dije que sí".

Aunque asegura que la serie bebe sobre todo de las novelas de Sapkowski, hay un aspecto que sí ha recuperado de esos videojuegos que le presentaron este universo de brujos y seres fantásticos: "La parte visual, las señales de toda su magia que no se aprecian en los libros, eso lo he sacado de los juegos. Soy consciente de que muchos fans son gamers y quería incluir todo el rango de habilidades de Geralt”.

Dentro del complejo tablero de ajedrez que es The Witcher, los monstruos también se han ganado su espacio a base de palizas a Geralt en los videojuegos. "Para mí, los monstruos interesantes son los que lo parecen, pero resultan ser todo lo contrario", dice Cavill: "Son llamados monstruos por la humanidad, por los elfos, solo por ser diferentes. A Geralt lo llaman monstruo. Lo interesante es que la gente a veces es más monstruosa que los monstruos y espero explorar eso más”.

Geralt no es el único personaje icónico al que el británico ha dado vida en su carrera. Cavill fue el elegido para ponerse la capa del Superman de Zack Snyder, arrancando con su El hombre de acero el universo cinematográfico deceíta. Para el actor, dar vida a estas dos figuras es "un privilegio y una responsabilidad, pero sobre todo una responsabilidad": "Estos personajes son muy queridos y necesito asegurarme de que sus fans estén al menos contentos cuando vean lo que hemos hecho en acción real. Es una responsabilidad, pero también un privilegio porque yo mismo soy fan de estos personajes”.

¿Y quién ganaría en una batalla entre Geralt y Superman? "Eso no podría pasar porque ambos representan el bien, pero si se diera el caso, Superman es todopoderoso y Geralt no". Sin embargo, matiza: "Geralt podría tener alguna oportunidad preparándose a fondo y por la forma de ser de Superman. Lo bueno de Superman es su personalidad, los ideales que representa, así que no lucharía contra Geralt y, si lo hiciera, no lo mataría. Es divertido imaginarlo, pero Geralt no es Batman, no tiene ese ego, y evitaría enfrentarse a Superman categóricamente”.

