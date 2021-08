'The Walking Dead': Lauren Cohan está tan frustrada con Maggie esta semana como tú

SPOILERS DE 'THE WALKING DEAD' 11x02

Acheron: Parte 2, el episodio de esta semana de The Walking Dead (cada nueva entrega se emite en FOX España los lunes a las 22:00h), resuelve el tremendo cliffhanger con el que nos dejó el inicio de temporada la semana anterior. Maggie se encontraba en la situación más peliaguda que ha tenido tras el regreso de Lauren Cohan a la serie, pero eso no significa que los guionistas se fueran a deshacer de ella tan rápido.

Tampoco han colmado la se de venganza de muchos telespectadores deseosos de que Maggie le hiciera pagar a Negan (Jeffrey Dean Morgan) que la abandonase a su suerte para ser pasto de un grupo de caminantes hambrientos. Dejarla a merced de una jauría de zombies tan solo es una pequeña ofensa más que añadir a la lista de Negan, por detrás de haber asesinado salvajemente a Glenn (Steven Yeun), el marido de Maggie.

Cuando Maggie consigue salir con vida de la situación, el despiadado Negan justificó su comportamiento diciendo que era diferente intentar matarla que verla en peligro y, sencillamente, no hacer nada para intentar ayudarla. "Ella dijo que me iba a matar. ¿Qué habrías hecho en mi situación?", razona con sus nuevos compañeros, que intentan llegar a Meridian para conseguir alimentos y suministros con los que regresar a Alexandria.

Sin duda, la posibilidad de ese bien mayor está refrenando los impulsos vengativos de Maggie. Algo que ha generado frustración en parte del público de The Walking Dead, deseoso de que uno de sus personajes más queridos haga sufrir a Negan por todos sus pecados. Un sentimiento que la actriz Lauren Cohan comparte, como ha revelado en una entrevista publicada por Entertainment Weekly.

"Quería matar [a Negan]. Quería matarlo. Quería que Maggie simplemente le pegara un tiro", confiesa la actriz tras lo sucedido en el episodio de esta semana. "El hecho de que yo quiero eso y ella también quiere eso, pero no lo hace, es lo que me hace pensar que, vale, está manteniendo la esperanza de ser más fuerte que su rabia animal. Hay algún resquicio de eso, de pensar: 'Tengo que mantener esto vivo. Tengo que mantener vivo mi respeto por la vida".

El punto límite de Maggie

¿Pero hasta cuándo podrá mantener Maggie esa actitud? ¿Está acaso Negan a salvo de cualquier acto? "Jeff [Dean Morgan] es muy bueno. Viendo este episodio notas cómo tiene miedo de Maggie, de que realmente pueda ocurrir", apunta Cohan.

"Si hay la más mínima posibilidad de que [Negan] ayude a cumplir la misión de llegar a Meridian y volver para que la gente de Alexandria tenga esperanzas para mantenerse con vida cinco días más en este loco desierto, vale la pena. Y no importa todo lo demás que pueda sentir hacia Negan, porque lo que importa es darte cuenta de cuándo tienes algo bueno y que debes proteger", explica la actriz. "Me reconforta que [Maggie] lo tenga tan claro".

Lo cierto es que el grupo de protagonistas tiene tan pocas ganas como Maggie e contar con Negan en su camino, pero se ven forzados a colaborar y mantenerse a su lado. "Por cosas así la historia de The Walking Dead es tan entretenida, hay momentos en los que estás francamente frustrado con un personaje, sientes rabia y un resentimiento profundo, todavía más sobrepasado por el hecho de que es irritante", cuenta Cohan sobre su visión de Negan.

"Me parece interesante que [Maggie] está en un punto muy oscuro ahora, pero él cree que se ha redimido de tantas formas que ahora está en un terreno más luminoso. Y ambos han hecho lo que veían necesario para sobrevivir. Podemos percibir que tienen puntos en común, y eso es algo que Maggie definitivamente no quiere reconocer", concluye la actriz. "Es muy complejo. Por eso hay una temporada entera sobre a esto. Por eso le dedicamos 24 episodios, porque las personas no somos sinceras. Las personas somos complicadas".

