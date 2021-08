Josh McDermitt confirma que Eugene es virgen en 'The Walking Dead'

Eugene (Josh McDemitt) no será científico ni tendrá la cura contra el virus zombie, pero es un superviviente a la altura de The Walking Dead, aunque su arma para sobrevivir consista en mentir como un bellaco. Sea como fuere, quien se uniera a la banda de Rick (Andrew Lincoln) a base de embustes se ha convertido en una pieza clave en este fenómeno televisivo.

Sin ir más lejos, en el último episodio de la serie, Archeron Part II, emitido el domingo en EE UU, el personaje tenía el destino del grupo en sus manos después de que Mercer (Michael James Shaw), líder militar de la Commonwealth, le pidiera que respondiera a su pregunta de forma honesta. Si mentía, lo sabría.

Eugene se las arreglaba para contestar con hechos y algo de ficción a Mercer, que terminaba por admitir al grupo dentro de la Commonwealth. Lo más destacado del episodio para muchos espectadores no fue tanto el interrogatorio como la confesión del personaje de que es virgen. Pero, ¿es realmente virgen o está volviendo a engañarnos?

"Es absolutamente cierto", ha confirmado ahora McDermitt en una entrevista para EW. Entonces, ¿a qué venía aquella escena de la octava temporada, que al parecer se rodó pero nunca se emitió, en la que Eugene y Laura (Lindsley Register) tenían relaciones durante la caída del Santuario? "La rodamos", ha asegurado el actor, asegurando que aquello llevó a una charla más en profundidad sobre la sexualidad de Eugene.

"Recuerdo decirle a Scott Gimple [jefe de contenidos de The Walking Dead]: 'Tío, esto es algo grande para Eugene. Creo que él es virgen", ha contado McDermitt: "Y Gimple me dijo: 'No, no es virgen'. Le respondí: 'Scott, ¡es virgen!'. Y no sé si esa conversación cambió las cosas, pero me alegro de que lo hicieran, porque así tenemos estos preciosos momentos en la temporada 11".

Asimismo, el actor ha vuelto a referirse a la secuencia de sexo con Laura, afirmando que esta "no era algo escandaloso ni nada por el estilo, pero sí, me alegro de que no se llegara a emitir. No sé por qué la borraron. No me importa. Nos ha dado un momento mejor, en mi opinión, para esto".

